نخستین تقابل فصل بارسلونا و رئال‌مادرید حیثیتی‌تر از همیشه در ورزشگاه اسپاتیفای نیوکمپ برگزار می‌شود.

در ال‌کلاسیکوی امشب چشم کاتالان‌ها به دروازه رئال دوخته شده تا با گلزنی ستاره‌های فلیک، اختلاف با رقیب سنتی به ۹ امتیاز برسد. کهکشانی‌ها نیز منتظر جادوی آقای‌خاص هستند تا او پس از سال‌ها دوری از رئال، دوباره مچ بارسا را بخواباند و قوهای‌سفید را به کورس قهرمانی بازگرداند.

بارسلونا با بی‌رحمی تمام فصل را شروع کرده و ۹ برد متوالی این تیم را با خیال راحت در صدر جدول لالیگا نگه داشته است. پنج امتیاز فاصله با اتلتیکو و از آن مهم‌تر شش امتیاز فاصله با رئال مهر تأییدی بر عملکرد کاتالان‌هاست. در صورتی که در اولین ال‌کلاسیکوی فصل، شاگردان فلیک به درخشش‌شان ادامه دهند و دروازه حریف را به توپ ببندند، بارسا به اوج‌گیری‌اش ادامه می‌دهد و کهکشانی‌ها دیگر به این راحتی دست‌شان به آبی‌واناری‌ها نمی‌رسد.

۳۹ گل زده طی ۹ بازی نتیجه داشتن خط حمله‌ای ترسناک و بی‌رحم و هافبک‌هایی خلاق است. البته در برخی مواقع حتی مدافعان نیز به کمک تیم آمده و تعداد گل‌های زده بارسا را افزایش داده‌اند. از طرفی سرمربی آلمانی مدافعان شش‌دانگی را در اختیار دارد که فقط ۹ گل دریافت کرده‌اند. در آن سوی میدان، مادریدی‌ها نیز تا حدودی جان گرفته و برای جبران تلاش کرده‌اند. شاگردان مورینیو پس از باخت در دربی مادرید، هر سه بازی لیگ و یک جدال اروپایی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته و در سه بازی آخرشان هم مجموعاً ۱۲ گل به ثمر رسانده‌اند.

دغدغه‌های سرمربیان دو تیم با هم متفاوت است. هانسی فلیک بیشتر نگران مصدومان و پر کردن جای خالی آنهاست، در حالی که آقای خاص باید حواسش به ستاره‌ها، کنترل رختکن و حفظ اتحاد تیمی باشد. در بین مصدومان بارسا، اریک گارسیا، ژول کنده و دنی اولمو مهم‌ترین چهره‌های غایب هستند. در آن سوی میدان تیم میهمان هم مشکلات داخلی دارد و هم خارجی. اوضاع رختکن رئال تعریفی ندارد؛ وینیسیوس که به دلیل محرومیت ال‌کلاسیکو را از دست داده یکی از ستاره‌های ناآرام است. ضمن اینکه برخی چهره‌ها از وضعیت مدیریت تیم و حتی تاکتیک‌های مورینیو نیز رضایت ندارند. از این‌رو حفظ آرامش، آمادگی ذهنی و بالابردن انگیزه بازیکنان بیش از پیش مورد توجه کادرفنی قرار گرفت. البته از جدال باشگاه با لالیگا نیز نباید ساده گذشت. رئالی‌ها، لالیگا را به تبانی داوری علیه خود متهم کرده و حتی تا برکناری تباس، رئیس لالیگا نیز پیش‌روی کرده‌اند.

از جمله نکات جالب توجه این بازی فرصت شش بازیکن جدید بارسلونا برای تجربه ال‌کلاسیکوست؛ رودری، گوردون، گابریل ژسوس، کریم آدیمی، ژاوی اسپارت و حمزه عبدالکریم امشب اگر فلیک صلاح بداند برای اولین‌بار مقابل رئال به میدان می‌روند. مورینیو در نشست خبری از ابعاد جهانی ال‌کلاسیکو گفت: «در هر فصل دست‌کم دو ال‌کلاسیکو برگزار می‌شود. مهم‌ترین مسئله، ابعاد جهانی این مسابقه است. بازگشت به نیوکمپ تفاوتی با رفتن به ورزشگاه‌های دیگر ندارد. درباره تیمی صحبت می‌کنیم که کیفیت بسیار بالایی دارد. اینکه مردم از بارسا تعریف می‌کنند، برایم آزاردهنده نیست. در مورد داوری هم باید بگویم همیشه فرض را بر این می‌گذارم که داور خوبی است. چیزی که کمی آزارم می‌دهد، زیر پا گذاشتن قوانین است.»