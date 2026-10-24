جوان آنلاین: پرونده پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی – ناگویا ۲۰۲۶ با برگزاری مراسم اختتامیه بسته شد و با وجود اینکه ۱۰۲ مدال رنگارنگ و ارزشمند از آن ورزشکاران کشورمان شد، اما در جدول مدالی شاهد افت چهار پله‌ای ورزش ایران بودیم.

کاروان «جان‌فدای ایران قوی» با کسب ۲۶ طلا، ۳۶ نقره و ۴۰ برنز عنوان ششمی بازی‌های پاراآسیایی را به دست آورد. ورزشکاران کشورمان ضمن تلاش برای تصاحب مدال‌های خوشرنگ، با شعار «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» مظلومیت کودکان قربانی جنگ را در ناگویا فریاد زدند.

مدال‌های سه‌رقمی

حاصل حضور ۱۶۶ ورزشکار جانباز و توان‌یاب اعزامی به این دوره بازی‌های پاراآسیایی رسیدن به ۱۰۲ مدال بود. این مدال‌ها در ۱۵ رشته به ارمغان آمد و حتی آنها که به سکوی آسیا هم نرسیدند تا آخرین لحظه دست از مبارزه برنداشتند. در این دوره، مجموعاً ۱۵۳۸ مدال توزیع شد که مثل همیشه چینی‌ها بیشترین سهم را در مدال‌آوری داشتند (۴۳۵ مدال). قهرمانی چین خیلی زود مسجل شد و ژاپن میزبان نیز با ۱۸۶ مدال (۶۴ طلا، ۶۰ نقره و ۶۲ برنز) عنوان دوم را به دست آورد. ازبکستان، هند و کره‌جنوبی مقام‌های سوم تا پنجم را از آن خود کردند و ایران نیز با سقوطی چهار پله‌ای رتبه ششم آسیا را کسب کرد.

سهم رشته‌های پرمدال

۲۶ مدال طلا، ۳۶ نقره و ۴۰ برنز پاراآسیایی را بیش از همه مدیون رشته‌های پرمدال هستیم. همان‌طور که انتظار می‌رفت تیم‌ملی پارادوومیدانی نقش پررنگی در ارتقای ایران در جدول مدالی داشت. از مجموع ۱۰۲ مدال کسب‌شده، ملی‌پوشان این رشته موفق به کسب ۵۰ مدال رنگارنگ شدند. پارادوومیدانی مسئولیت سنگینی در این دوره به دوش داشت و نمایندگان این رشته با کسب ۱۴ طلا، ۲۰ نقره و ۱۶ برنز نتیجه زحماتشان را گرفتند.

رشته‌های پاراشنا و پاراتکواندو نیز با توجه به حضور نمایندگانشان توانستند ۲۷ مدال ناگویا را به گردن بیاویزند. پاراشنا چهار طلا، چهار نقره و هشت برنز (۱۶ مدال) از آن خود کرد و پاراتکواندو نیز موفق به کسب چهار طلا، یک نقره و شش برنز (۱۱ مدال) شد.

افت فاحش

نتیجه نهایی بازی‌های پاراآسیایی حاکی از تنزل رتبه ورزش جانبازان و توان‌یابان ایران در قاره کهن است. در اینکه همه تیم‌ها و نفرات اعزامی برای کسب بهترین نتیجه پا به میدان رقابت گذاشتند هیچ شکی نیست، اما جایگاه نهایی در جدول مدالی را نمی‌توان نادیده گرفت. عنوان ششمی آسیا در حالی به ایران رسید که ما نایب‌قهرمان دوره گذشته بودیم. در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۲ هانگژو، کاروان اعزامی با ۱۳۱ مدال (۴۴ طلا، ۴۶ نقره و ۴۱ برنز) رتبه دوم را به دست آورد. ادوار گذشته بازی‌ها همواره با ارتقای جایگاه ورزش کشورمان به پایان رسیده بود، اما عملکرد کاروان اعزامی به ناگویا روند صعودی را متوقف کرد. عنوان چهارمی بازی‌های پاراآسیایی در اولین دوره رقابت‌ها با کسب ۸۰ مدال (۲۷ طلا، ۲۴ نقره و ۲۹ برنز) در گوانگژو به دست آمد. افزایش تعداد طلا‌ها در بازی‌های اینچئون ۲۰۱۴ کاملاً محسوس بود؛ مقام چهارمی آسیا با کسب ۱۲۰ مدال (۳۷ طلا، ۵۲ نقره و ۳۱ برنز) حفظ شد، تا اینکه در بازی‌های ۲۰۱۸ جایگاه سومی از آن ما شد. ۵۱ طلا، ۴۳ نقره و ۴۲ برنز (۱۳۶ مدال) عملکرد خوبی در جاکارتا بود. نایب‌قهرمانی بازی‌های ۲۰۲۲ نیز نقطه عطف ورزش ایران در بازی‌های پاراآسیایی به حساب می‌آید. کاهش فاحش تعداد مدال‌های طلا تأثیر مستقیمی در سقوط آزاد کاروان اعزامی به ناگویا داشت. ۲۶ طلا در مقایسه با ۴۴ طلای بازی‌های هانگژو زنگ خطری است که باید جدی گرفته شود. حتی تعداد نقره‌های کسب‌شده نیز از ۴۶ به ۳۶ مدال کاهش داشته است. تنزل چهار پله‌ای در رده‌بندی مدالی بازی‌های پاراآسیایی قطعاً به دلایل زیادی بستگی دارد؛ از ادغام برخی کلاس‌ها و کاهش فرصت مدال‌آوری تا افت فنی برخی رشته‌ها و تیم‌های اعزامی. بررسی نتایج کسب‌شده و آسیب‌شناسی عملکرد تیم‌ها و ورزشکارانشان قطعاً در دستور کار کمیته‌ملی پارالمپیک و فدراسیون جانبازان و توان‌یابان قرار دارد.