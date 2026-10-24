گوترش: باید گسترش جنگ را متوقف کنیم

جوان آنلاین: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد امروز شنبه از ورود خود به مصر خبر داد و با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس خود تاکید کرد که برای توقف گسترش جنگ، حفاظت از غیرنظامیان و فراهم کردن فضای سیاسی لازم برای دیپلماسی و صلح، پیام مشخصی به همراه دارد.

به گزارش مهر، دبیرکل سازمان ملل متحد در این خصوص نوشت: من الان به مصر رسیده‌ام. در بحبوحه تشدید درگیری‌ها، پیامی با خود دارم: ما باید گسترش جنگ را متوقف کنیم، از غیرنظامیان محافظت کنیم و فضای سیاسی برای دیپلماسی و صلح ایجاد کنیم.

آنتونیو گوترش سپس اضافه کرد: ما باید با نابرابری‌هایی که جوامع را از هم جدا می‌کنند، مقابله کنیم و درگیری‌هایی را که رنج‌های انسانی را چند برابر می‌کنند متوقف کنیم.