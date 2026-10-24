ﺗﺠﻤﻊ مخالفان جنگ علیه ایران ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﮐﯿﻮ

صدها نفر از فعالان ضد جنگی ژاپنی با تجمع در مقابل سفارت آمریکا در توکیو به جنگ علیه ایران اعتراض کردند.

جوان آنلاین: ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻤﯿﻦﮔﺮﺩﻫﻤﺎﯾﯽ ﺻﻠﺢ ﺑﺮﺍﯼ ایران توسط "ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺎ" ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺿﺪﺟﻨﮓ ﮊﺍﭘﻨﯽ در مقابل سفارت آمریکا در توکیو برگزار شد.

در این تجمع مسئول "انجمن ایران ما" در سخنانی بیان کرد: بیش از دویست سال است که ایران به هیچ کشوری حمله نکرده و فقط از خاک خودش دفاع کرده است. ایران می خواهد کشوری مستقل و آزاد و خود برای اینده خود تصمیم بگیرد آیا این جرم است؟

وی افزود: مردم ایران بمباران شدند، رهبرشان را از دست دادند، بیش از پنج هزار شهید و بیست‌ و هفت هزار زخمی دادند؛ اما با تمام قدرت در برابر آمریکا ایستادند و روزبه‌روز محکم‌تر ایستاده‌اند.

مسئول "انجمن ایران ما" همچنین اظهار داشت: آمریکا می‌گوید ایران اهل مذاکره نیست. اما در سال 2018 این آمریکا بود که از توافق هسته‌ای، یعنی برجام، خارج شد. در زمان جنگ هم ایران سه بار پای میز مذاکره نشست، و هر سه بار این آمریکا بود که آن را از بین برد. کسی که قرارداد را پاره کرد و امضای خودش را قبول نداشت، آمریکا بود. کسی که وسط توافق شلیک کرد، آمریکا بود.

وی همچنین در پیامی به مردم ژاپن گفت: از اینکه در کنار ما ایستاده‌اید، سپاسگزاریم. سکوت در برابر ظلم، همراهی با ظالم است. مالیاتی که شما می‌پردازید، خرج پایگاه‌های نظامی آمریکا در ژاپن می‌شود؛ پایگاه‌هایی که ناوها، هواپیماهای جنگی، سلاح‌ها و بمب‌ها از آنجا به سوی خاورمیانه حرکت می‌کنند. یعنی شما هم، بی‌آنکه بخواهید، در این جنگ ناجوانمردانه شریک شده‌اید.

این مسئول ادامه داد: ملت ایران همچنان ایستاده است. ما صلح‌دوستیم، اما وقتی به ما حمله شود، تسلیم نمی‌شویم. ملت ایران آن‌قدر می‌ایستد تا پیروزی کامل را برای خود به دست آورد. نه به ظلم! نه به تسلیم! پیروزی از آنِ ماست!

وی تاکید کرد: برای رسیدن به عدالت واقعی ما با استقامت ایستادگی خواهیم. تا آمریکا باخت خود را اعلام کند و از سرزمین ما و از خاورمیانه خارج شود ما همچنان ازکشور خود دفاع خواهیم کرد.