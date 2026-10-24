



شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در عدن به دنبال حملات موشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار العربی الجدید از انفجارهای شدید در عدن در جنوب یمن خبر داد.

این رسانه از حمله نیروهای مسلح یمن با موشک های بالستیک خبر داد و علت انفجارها را شلیک این موشک ها دانست.

خبرنگار العربی الجدید از اصابت برخی از موشک های نیروهای مسلح یمن به اطراف فرودگاه عدن و برخی دیگر به منطقه التواهی خبر داد.

همزمان الحدث نیز از وقوع سه انفجار در عدن خبر داد.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد: صدای انفجارهایی در شهر عدن در جنوب یمن شنیده شد.

برخی منابع اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن مقر گارد ساحلی مزدوران سعودی را با چند موشک بالستیک هدف قرار داده اند.

خبرنگار العربی از شلیک سه موشک از سوی نیروهای مسلح یمن به فرودگاه عدن خبر داد.

همزمان یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از بیانیه مهم نیروهای مسلح یمن درباره چندین عملیات نظامی در عمق سعودی خبر داد که ساعت هفت عصر به وقت صنعا منتشر خواهد شد.

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