رئیس حزب «یسرائیل بیتنا» با انتقاد شدید از سیاست‌های نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در پذیرش ضمنی خطر انزوای سیاسی و تحریم‌های اقتصادی، تأکید کرد که ائتلاف آینده، این رژیم را از انزوا خارج خواهد کرد.

جوان آنلاین: آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «یسرائیل بیتنا»، در واکنش به موضع‌گیری اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تصریح کرد: بی‌بی(نتانیاهو) اعتراف می‌کند آنچه را که من از مدت‌ها پیش نسبت به آن هشدار می‌دادم حقیقت دارد؛ اینکه اسرائیل با خطر انزوای سیاسی و تحریم‌های اقتصادی روبه‌روست. اما او طبق روال همیشگی، به‌جای آنکه توضیح دهد چگونه قصد دارد مانع از وقوع این امر شود، عملاً از ضرورت آمادگی برای اقتصاد پس از تحریم سخن می‌گوید.

وی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد مدیریتی حاکم بر این رژیم افزود: در کابینه آینده، اسرائیل را از انزوای سیاسی خارج خواهیم کرد و خطر تحریم‌ها را از میان برخواهیم داشت. اکنون زمان آن رسیده است که دیدگاهِ مبتنی بر تحریم و انزوای بی‌بی، با چشم‌اندازی از یک اسرائیل نوآور و آزاد جایگزین شود؛ و این کار را روز سه‌شنبه انجام خواهیم داد.