کد خبر: 1386484
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

لیبرمن: اسرائیل با خطر انزوای سیاسی و تحریم‌های اقتصادی روبه‌روست

لیبرمن رئیس حزب «یسرائیل بیتنا» با انتقاد شدید از سیاست‌های نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در پذیرش ضمنی خطر انزوای سیاسی و تحریم‌های اقتصادی، تأکید کرد که ائتلاف آینده، این رژیم را از انزوا خارج خواهد کرد.

جوان آنلاین: آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «یسرائیل بیتنا»، در واکنش به موضع‌گیری اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تصریح کرد: بی‌بی(نتانیاهو) اعتراف می‌کند آنچه را که من از مدت‌ها پیش نسبت به آن هشدار می‌دادم حقیقت دارد؛ اینکه اسرائیل با خطر انزوای سیاسی و تحریم‌های اقتصادی روبه‌روست. اما او طبق روال همیشگی، به‌جای آنکه توضیح دهد چگونه قصد دارد مانع از وقوع این امر شود، عملاً از ضرورت آمادگی برای اقتصاد پس از تحریم سخن می‌گوید.

وی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد مدیریتی حاکم بر این رژیم افزود: در کابینه آینده، اسرائیل را از انزوای سیاسی خارج خواهیم کرد و خطر تحریم‌ها را از میان برخواهیم داشت. اکنون زمان آن رسیده است که دیدگاهِ مبتنی بر تحریم و انزوای بی‌بی، با چشم‌اندازی از یک اسرائیل نوآور و آزاد جایگزین شود؛ و این کار را روز سه‌شنبه انجام خواهیم داد.

برچسب ها: لیبرمن ، اسرائیل ، نتانیاهو
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

نوستالژی آر‌پی‌جی!

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

افت دلار با مداخله بازارساز

درمانده و بی‌نقشه

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

قبض عینک راز سرقت‌های میلیاردی را برملا کرد + گفت‌وگو با متهم

ونس: درباره ایران با ترامپ اختلاف دارم

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

زنان عمق استراتژیک جهاد تبیین در جنگ نرم

بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار