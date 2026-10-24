تساوی مقابل چادرملو اگرچه دو امتیاز از استقلال گرفت، اما یک رکورد مهم را برای سهراب بختیاری‌زاده حفظ کرد. آبی‌پوشان پس از پایان هفته دهم لیگ برتر همچنان شکست‌نخورده‌اند؛ آماری که خاطره قهرمانی تاریخی استقلال با فرهاد مجیدی را زنده می‌کند.

جوان آنلاین: استقلال در یزد فرصت داشت با کسب سه امتیاز، روند خوب خود را ادامه بدهد، اما تساوی یک بر یک مقابل چادرملو باعث شد آمار شکست‌ناپذیری این تیم با پنج پیروزی و پنج تساوی در ۱۰ مسابقه لیگ برتر ادامه پیدا کند.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده با ۲۰ امتیاز، بدون تجربه شکست به مسیر خود ادامه می‌دهند؛ هرچند از دست دادن امتیاز در مسابقاتی که امکان پیروزی در آنها وجود دارد، می‌تواند در ادامه فصل اهمیت زیادی پیدا کند.

نکته جالب اینجاست که چنین شروعی برای استقلال یادآور لیگ بیست‌ویکم است؛ فصلی که آبی‌پوشان با هدایت فرهاد مجیدی نه‌تنها شکست نخوردند، بلکه در پایان به قهرمانی رسیدند.

استقلال در آن فصل از ۳۰ مسابقه، ۱۹ پیروزی و ۱۱ تساوی به دست آورد و با ۶۸ امتیاز جام قهرمانی را بالای سر برد. مهم‌تر از همه، این تیم در طول کل فصل حتی یک بار هم شکست نخورد و با تنها ۱۰ گل خورده، یکی از مستحکم‌ترین خطوط دفاعی تاریخ لیگ برتر را به نمایش گذاشت.

حالا تیم سهراب نیز در شروع فصل، رکورد شکست‌ناپذیری را حفظ کرده و همچنان در جمع مدعیان قرار دارد. با این حال، شباهت در نباختن به‌تنهایی به معنای تکرار قهرمانی نیست. استقلال برای تبدیل این رکورد به جام، باید تساوی‌هایش را به پیروزی تبدیل کند و در رقابت فشرده بالای جدول، امتیازهای کمتری از دست بدهد.

استقلال برای تکرار قهرمانی تاریخی فرهاد مجیدی، فقط نباید ببازد؛ باید بیشتر برنده شود. رکورد شکست‌ناپذیری زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که با پیروزی‌های متوالی و جمع‌آوری حداکثر امتیاز ممکن همراه باشد.

تیم سهراب بختیاری‌زاده فعلاً در مسیر بدون شکست حرکت می‌کند، اما برای اینکه این روند به جام قهرمانی منتهی شود، باید در هفته‌های آینده تساوی‌ها را به پیروزی تبدیل کند. آیا استقلال می‌تواند خاطره شیرین لیگ بیست‌ویکم را تکرار کند؟ پاسخ این سؤال را نه صرفاً رکورد نباختن، بلکه تعداد بردهای آبی‌ها در ادامه فصل مشخص خواهد کرد.