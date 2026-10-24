جوان آنلاین: پلیس شهر لیون در مرکز فرانسه تجمع دانشجویان در نزدیکی دانشگاه لیون ۳ را که با وجود ممنوعیت دولتی برگزار شده بود، با استفاده از گاز اشک‌آور متفرق کرد.

به گزارش پایگاه خبری اَکتیو، حدود ۱۵۰ نفر قصد برگزاری تجمع اعتراضی داشتند، اما نیروهای انتظامی از آنان خواستند محوطه مقابل دانشگاه را ترک کنند. پس از آنکه شماری از جوانان از این کار امتناع کردند، نیروهای پلیس در جریان درگیری برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کردند.

پیش‌تر، استاندار منطقه رون برای جلوگیری از تکرار ناآرامی‌های ۱۷ اکتبر، برگزاری هرگونه تجمع عمومی در روز ۲۴ اکتبر را ممنوع کرده بود. همچنین تدابیر امنیتی در سراسر شهر افزایش یافت و شمار بیشتری از نیروهای پلیس و ژاندارمری در خیابان‌ها مستقر شدند.

استاندار همچنین از ساعت ۲۳ روز شنبه تا ساعت ۶ صبح یکشنبه مقررات منع رفت‌وآمد برقرار کرد.