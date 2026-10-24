بیانیه مهم مقاومت عراق در حمایت از ایران و مخالفت با آمریکا

مقاومت اسلامی عراق در بیانیه ای با اشاره به نقض حاکمیت این کشور و فشار و دیکته های آمریکا بر حمایت از ایران تاکید کرد.

جوان آنلاین: مقاومت اسلامی عراق بیانیه مهمی منتشر کرد.

متن بیانیه به این شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

در شرایط پیچیده‌ای که کشور و منطقه با آن روبه‌روست و در سایه ادامه جنایات دشمن صهیونیستی-آمریکایی علیه فرزندان امت اسلامی، بر نکات زیر تأکید می‌کنیم:

اولا، ادامه تجاوز دشمن آمریکایی به حاکمیت عراق و شانه خالی کردن از تعهدات اعلام‌شده خود در قبال دولت؛ به‌طوری که ۱۷۱ مورد نقض هوایی مستند توسط هواپیماهای جنگی و جاسوسی در بازه زمانی ۳۰ سپتامبر تا ۲۳ اکتبر سال جاری ثبت شده است. این امر نقض آشکار توافق‌نامه‌های منعقدشده و تعهدات ناشی از آن و تخلف واضح از وظایفی است که بر همه طرف‌ها تحمیل می‌شود؛ امری که دولت را در برابر یک تعهد اخلاقی برای صراحت و شفاف‌سازی با ملت عراق درباره حقیقت آنچه می‌گذرد قرار می‌دهد.

دوم: تصمیمات مربوط به بسته شدن فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی با جمهوری اسلامی ایران، تصمیماتی وابسته به اراده و دیکته‌های آمریکا هستند. در سایه تداوم این نقض‌ها و تجاوز به تصمیم ملی، سخن گفتن از «تکمیل حاکمیت ملی» توهین به کرامت و اراده آزاد فرزندان ملت ماست. چگونه می‌توان از حاکمیت دولتی سخن گفت که تصمیماتش از خارج محدود می‌شود و این امر سلطه آمریکا را تثبیت و نفوذ آن را به قیمت استقلال تصمیم ملی تقویت می‌کند؟

سوم: ایستادن در کنار جبهه حق در برابر نیروهای شر، وظیفه‌ای است که فطرت سلیم انسانی آن را تحمیل می‌کند. تجاوز صهیونیستی-آمریکایی که جمهوری اسلامی با آن روبه‌روست، حقیقت جنگ میان اردوگاه حق و باطل را نمایندگی می‌کند.