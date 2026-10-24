جوان آنلاین: روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ نوشت که حتی اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر پیروز شوند و کنترل کنگره آمریکا را به دست بگیرند، رأی‌دهندگان آمریکایی نباید انتظار کاهش سریع و محسوس هزینه‌های زندگی را داشته باشند.

بر اساس این گزارش، حکیم جفریس، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، وعده داده است که برنامه این حزب برای افزایش قدرت خرید مردم، هزینه‌های زندگی را در حوزه‌های مختلف کاهش دهد.

با این حال، عوامل اصلی فشار بر قیمت‌ها، از جمله پیامدهای جنگ با ایران بر بازار انرژی، رونق سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای دونالد ترامپ، تا حد زیادی خارج از کنترل مستقیم کنگره قرار دارند.

واشنگتن‌پست تأکید می‌کند که حتی در صورت تسلط دموکرات‌ها بر هر دو مجلس کنگره، توانایی آن‌ها برای پایان دادن به جنگ با ایران یا لغو تعرفه‌های ترامپ، در صورت مخالفت رئیس‌جمهور، محدود خواهد بود.

دموکرات‌ها نیز نشانه‌ای از تمایل به متوقف کردن رونق هوش مصنوعی که در برخی بخش‌ها به افزایش هزینه‌ها دامن می‌زند، نشان نداده‌اند.

این در حالی است که افزایش قیمت بنزین، مواد غذایی و مسکن به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رأی‌دهندگان آمریکایی تبدیل شده و هزینه‌های زندگی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، فشار سیاسی بر هر دو حزب را افزایش داده است.

این گزارش می‌افزاید حتی اگر نرخ تورم در ماه‌های آینده کاهش یابد، به معنای پایین آمدن قیمت‌ها نیست؛ بلکه ممکن است قیمت‌ها با سرعت کمتری افزایش پیدا کنند. از این رو، تغییر ترکیب کنگره به‌تنهایی نمی‌تواند به نارضایتی عمومی از گرانی پایان دهد و عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی همچنان بر هزینه‌های زندگی آمریکایی‌ها تأثیر خواهند گذاشت.

چند روز پیش بیزینس اینسایدر، ادامه جنگ با ایران و افزایش قیمت سوخت، بحران هزینه زندگی در آمریکا را تشدید کرده و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای با فشارهای اقتصادی و سیاسی بیشتری روبه‌رو کرده است.

در شرایطی که تورم قدرت خرید خانوارهای آمریکایی را کاهش می‌دهد، جنگی که هزاران کیلومتر دورتر جریان دارد، هزینه‌های زندگی مردم این کشور را نیز بالا برده است.

همزمان، افزایش هزینه‌ها در شرایطی به یک چالش سیاسی برای ترامپ تبدیل شده که انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در پیش است.

تداوم گرانی سوخت و فشار تورمی بر خانوارها می‌تواند نارضایتی از وضعیت اقتصادی را تشدید کند؛ به‌ویژه اگر جنگ ادامه یابد و کاهش محسوس قیمت‌ها در جایگاه‌های سوخت رخ ندهد.

در همین حال نرخ تورم آمریکا در ماه سپتامبر (مهرماه) به ۳.۷ درصد رسید و از پیش‌بینی اقتصاددانان فراتر رفت؛ افزایشی که با گسترش فشارهای قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصاد قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و سیاست پولی فدرال رزرو را با چالش بیشتری مواجه کرده است.

این در حالی است که کاهش شدید محبوبیت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، افزایش هزینه‌های زندگی و تداوم جنگ با ایران، همگی عواملی هستند که بر اساس نظرسنجی‌ها، برتری قابل‌توجهی برای حزب دموکرات ایجاد کرده‌اند.

جمهوری‌خواهان نگران از دست دادن اکثریت خود در مجلس نمایندگان هستند و حتی حفظ تسلط آنها بر سنا نیز دیگر تضمین‌شده نیست.

نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌های بازار نیز نشان می‌دهند که دموکرات‌ها شانس زیادی برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان دارند و در عین حال، احتمال واقعی تسلط آنها بر سنا نیز وجود دارد.

برای ترامپ، انتخابات پیش رو بسیار فراتر از رقابت بر سر کرسی‌های کنگره است. نتیجه این انتخابات می‌تواند مشخص کند که آیا او در دو سال باقی‌مانده از دوره ریاست‌جمهوری خود قادر خواهد بود برنامه‌هایش را با اتکا به اکثریت جمهوری‌خواه در هر دو مجلس کنگره ادامه دهد یا ناچار خواهد شد با مخالفان دموکراتی روبرو شود که از نفوذ واقعی برای متوقف کردن ابتکارهای او و نظارت بر عملکرد دولت برخوردارند.

انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در تاریخ ۳ نوامبر برگزار می‌شود. در این انتخابات ۳۳ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا و تمام ۴۳۵ کرسی کنگره وارد رقابت‌های انتخاباتی می‌شوند. در حال حاضر جمهوری‌خواهان با در دست داشتن ۲۱۸ کرسی در برابر ۲۱۴ کرسی دموکرات‌ها، کنترل کنگره را در اختیار دارند. ۵۳ کرسی سنا نیز در دست جمهوری‌خواهان و ۴۷ کرسی در اختیار دموکرات‌ها است.