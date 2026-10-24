دبل زاگرس در رده جوانان

جوان آنلاین: سومین دوره لیگ هاکی روی یخ جوانان زیر ۲۰ سال (پسران) با دبل قهرمانی تیم زاگرس به پایان رسید.

این دوره از رقابت‌های هاکی پسران زیر ۲۰ سال درحالی به پایان رسید که تیم کولاک در آخرین نبرد موفق به برتری ۶ بر ۴ شد، اما در نهایت این زاگرس بود که با کسب امتیاز بیشتر (۳۴ امتیاز) در طول مسابقات لیگ بار دیگر به عنوان قهرمانی دست یافت. این درحالی بود که کولاک با کسب ۲۱ امتیاز نائب قهرمان و آذرخش با ۱۹ امتیاز سوم شد. البز هم با کسب ۱۵ امتیاز در رده چهارم ایستاد.

در پایان رقابت زاگرس و کولاک که آخرین بازی رده سنی پسران زیر ۲۰ سال بود، برترین‌های لیگ نیز معرفی شدند. در همین راستا عنوان بهترین دروازه بان به محسن یونس زاده از آذرخش رسید، عنوان بهترین مدافع را پارسا اسلامی از تیم زاگرس کسب کرد، امیرعلی اشعرین از تیم زاگرس نیز عنوان بهترین مهاجم و تاثیرگزارترین بازیکن مسابقات را از آن خود کرد.