شنیده شدن انفجارها در جده عربستان/حمله موشکی به طائف و ینبع

منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در جده و برخی مناطق دیگر عربستان خبر می دهند.

جوان آنلاین: منابع خبری گزارش دادند که انفجارهایی در جده عربستان شنیده شده است.

بر اساس این گزارش، انفجارهایی در شهرهای ینبع و الطائف عربستان شنیده است.

این منابع گزارش دادند که در پی این انفجارها، عملیات پروازی در فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالعزیز در جده به حالت تعلیق در آمده است.

فعال شدن سامانه هشدار سریع در عربستان

در همین ارتباط، دفاع مدنی عربستان فعال‌سازی سامانه هشدار سریع در شهرهای طائف، جده و ینبع برای هشدار درباره خطرات احتمالی را تائید کرد.

عربستان سعودی حمله موشکی یمن به طائف و ینبع را تائید کرد

از سوی دیگر ، سخنگوی ائتلاف متجاوز سعودی حمله موشکی یمنی‌ها به طائف و ینبع را تائید کرد ولی در عین حال مدعی شد که دو فروند موشک بالستیک یمنی را رهگیری کرده است.