کد خبر: 1386470
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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

حماس: یورش‌ صهیونیست ها، اراده ملت فلسطین را درهم نخواهد شکست

حماس جنبش حماس و جبهه خلق ضمن محکوم کردن تعرض‌های مکرر رژیم صهیونیستی به شهر الخلیل، اعلام کردند که اراده ملت فلسطین با این تجاوزها فرو نخواهد ریخت. 

جوان آنلاین: جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای در واکنش به تحولات دیروز و امروز الخلیل تصریح کرد که عملیات و یورش‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری که با تعرض به شهرها و روستاها، بازداشت فلسطینیان، تخریب خانه‌ها و مجبور کردن شهروندان به ترک منازل خود همراه است، ادامه همان تجاوزات علیه ملت فلسطین به شمار می‌رود.

حماس با اشاره به تحولات شب گذشته در شهر الخلیل تاکید کرد این اقدامات قادر نخواهد بود اراده ملت فلسطین را درهم بشکند یا آنان را از پایبندی به سرزمین و حقوق خود منصرف کند.

این جنبش افزود سیاست‌های رژیم صهیونیستی در سرکوب و بدرفتاری با فلسطینیان بیانگر تشدید خطرناکی است که مستلزم اتخاذ موضعی جامع در سطح ملی و تحرکی جدی در سطح بین‌المللی برای توقف این حملات و بازداشتن رژیم اشغالگر و رهبران آن است که در مسیر تشدید اقدامات علیه ملت فلسطین با یکدیگر رقابت می‌کنند.

حماس همچنین بر حمایت از پایداری مردم فلسطین تاکید کرد و خواستار تقویت همه اشکال همبستگی و پشتیبانی در شرایط تشدید اقدامات رژیم صهیونیستی شد.

این جنبش تاکید کرد ملت فلسطین همچنان استوار و پایدار خواهد ماند و به سرزمین خود و حق آزادی و کرامت پایبند خواهد بود.

حماس در پایان تاکید کرد حملات رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان و تشدید اقدامات آنها علیه فلسطینیان، نتیجه‌ای جز افزایش خشم و پایبندی بیشتر ملت فلسطین به گزینه مقاومت نخواهد داشت.

جبهه خلق: حمله به الخلیل بخشی از طرح الحاق کرانه باختری است

جبهه خلق برای آزادی فلسطین اعلام کرد حمله گسترده رژیم صهیونیستی به الخلیل که شامل محاصره، یورش، تخریب و تهدید به کوچ اجباری است، در چارچوب سیاستی سازمان‌ یافته برای تحمیل واقعیت‌های استعماری، گسترش شهرک‌سازی، الحاق کرانه باختری و از میان بردن حقوق ملی فلسطینیان صورت می‌گیرد.

این جنبش تاکید کرد تصمیم بنیامین نتانیاهو برای اعمال محاصره نظامی بر الخلیل و تهدید به بستن کرانه باختری، در کنار اظهارات بتسلئیل اسموتریچ وزیر افراطی صهیونیست درباره اجرای عملیات نظامی مشابه غزه، نشان‌دهنده طرح‌هایی برای گسترش تجاوزات علیه فلسطینی ها است.

جبهه خلق همچنین تاکید کرد که نتانیاهو و متحدانش از خون و رنج ملت فلسطین برای کسب دستاوردهای انتخاباتی بهره‌برداری می‌کنند.

جبهه خلق خواستار تحرک گسترده ملی و مردمی برای حمایت از الخلیل و تقویت پایداری ساکنان آن شد و بر ضرورت گسترش فعالیت‌های مردمی برای فشار به منظور توقف حملات و رفع محاصره تاکید کرد.

این جنبش همچنین خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای حمایت از ملت فلسطین، پاسخگو کردن رهبران رژیم صهیونیستی و مقابله با طرح‌های الحاق و کوچ اجباری شد.

جبهه خلق در پایان ضمن تجلیل از پایداری مردم الخلیل تاکید کرد محاصره و تخریب، ملت فلسطین را از سرزمینش جدا نخواهد کرد و اراده آن را درهم نخواهد شکست.

سایت صهیونیستی والا نیوز گزارش داد که درگیری های شدیدی طی ساعات گذشته میان صهیونیست ها و فلسطینی ها در منطقه دورا واقع در استان الخلیل کرانه باختری رخ داده است.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست و نیروهای پلیس رژیم به منطقه فرا خوانده شده و مسیرهای منتهی به آن بسته شده است.

منابع آگاه به الجزیره نیز گفتند که ۳۰۰ خانواده فلسطینی در معرض کوچ اجباری از منطقه الجلده در الخلیل توسط رژیم صهیونیستی هستند.

برچسب ها: حماس ، جنگ ایران و اسرائیل ، غزه
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