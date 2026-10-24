شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۵۴۰ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۵۴۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۶۷۸ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته پیکر ۱۰ شهید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است که شامل ۸ شهید جدید، یک شهید که بر اثر جراحات قبلی به شهادت رسیده و پیکر یک شهید که از زیر آوار خارج شده است. همچنین ۶۲ مجروح به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، هزار و ۵۴۷ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند، ۵ هزار و ۵۵۹ نفر زخمی شده‌اند و پیکر ۸۴۲ شهید از زیر آوار خارج شده است.

همچنین وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۵۴۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۶۷۸ نفر رسیده است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: ۴۲ شهید پس از تکمیل اطلاعات و تایید کمیته ثبت شهدا، به آمار تجمعی افزوده شده‌اند.