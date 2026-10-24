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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۹
بين‌الملل » اخبار كلی

عطوان: چرا ترامپ نمی‌تواند به ایران حمله کند؟

عبدالباری عطوان عبدالباری عطوان با اشاره به دلایل وحشت ترامپ از حمله مجدد به ایران نوشت که تهران در صورت وقوع جنگ ۳ ناو و ۲۰ قطعه دریایی آمریکا را غرق و ‌تل آویو و حیفا را با خاک یکسان می‌کند.

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه درمقاله ای به ابعاد آمادگی‌های ایران برای رویارویی با تجاوز احتمالی و قریب‌الوقوع ائتلاف آمریکایی -صهیونیستی به ایران پرداخت و نوشت که تهران قدرت بیان سیاسی، رسانه‌ای و روانی خود را به نمایش گذاشت.

به گزارش مهر، عطوان به تهدید ایران به استفاده از «پدر موشک‌ها» در مقابله با تجاوز احتمالی رژیم صهیونیستی و انتصاب سردار مهرداد اخلاقی به عنوان وزیر دفاع که ۴۲ سال از عمر خود را صرف نظارت بر صنایع نظامی و موشکی و توسعه آن تا رسیدن به این سطح از قدرت و کارایی مدرن کرده است، پرداخته و نوشت که این یک انتخاب موفق بود.

چرا ترامپ از اجرای تهدیداتش علیه ایران وحشت دارد

عطوان خاطرنشان کرد که آنچه ترامپ را به وحشت می‌اندازد و مانع از اجرای تهدیداتش برای از سرگیری جنگ علیه ایران می‌شود، حقایقی است که روی میز او در کاخ سفید و اتاق‌های عملیات قرار دارد که می توان آنها را در محورهای زیر خلاصه کرد:

اول: گزارش مدیر اطلاعات ملی آمریکا که تأکید می‌کند تهران بزرگ‌ترین انبار موشک‌های بالستیک پیشرفته در خاورمیانه را در اختیار دارد.

دوم: تمرکز فرماندهی نظامی ایران در طول هشت ماه گذشته از عمر جنگ کنونی، بر توسعه موشک‌های قاره‌پیما که بنا بر اعتراف مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا قادرند پایگاه‌های ایالات متحده در اروپا را هدف قرار دهند. شاید شتاب واشنطن در خارج کردن تمامی بمب‌افکن‌های غول‌پیکر خود از نوع «بی-۲ اسپریت» و «بی-۵۲» مستقر در پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا، به دلیل برخورداری ایران از همین موشک‌ها بوده است.

سوم: اظهارات سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران مبنی بر اینکه کیفیت موشک‌های ایرانی و تعداد آن‌ها از زمان آغاز دور اخیر جنگ، یک‌ و نیم برابر افزایش یافته و برد آن‌ها نیز یک‌ و نیم برابر بیشتر شده است. برد برخی از این موشک ها از ۲۰۰۰ کیلومتر فراتر رفته و قادرند کلاهک‌های هسته‌ای حمل کنند. این همان چیزی است که رسیدن موشک های مذکور به پایگاه آمریکایی «دیگو گارسیا» در دورترین نقطه اقیانوس هند در شرق را توجیه می‌کند.

چهارم: تأسیسات نظامی جدید ایران در اعماق کوه‌های صخره ای ساخته شده‌اند، به گونه‌ای که «مادر بمب‌ها»ی آمریکا نیز با وزنی معادل ۹.۸ تن که تا عمق ۶۰ متری زمین نفوذ می‌کند، به آن‌ها دسترسی ندارد.

پنجم: انبار تسلیحات موشکی ایران شامل انبوهی از موشک‌ها در اندازه‌ها و بردهای مختلف از موشک‌های عماد، سجاد، شهاب و خرمشهر گرفته تا موشک‌های با کلاهک خوشه‌ای مانند خیبر و موشک فراصوت فتاح است. تمامی این موشک‌ها در صورت تجدید تجاوز ائتلاف آمریکا و اسرائیل مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد که نتانیاهو به شدت تلاش می‌کند تا آمریکا را به سمت ازسرگیری جنگ علیه ایران بکشاند؛ وی این موضوع را آخرین تلاش برای نجات خود از بحران‌ها و جلوگیری از پایان یافتن باقی‌مانده عمرش در پشت میله‌های زندان می‌داند.

جنگ اهداف آمریکا و اسرائیل را محقق نمی کند

عطوان در پایان تصریح کرد که ۸ ماه جنگ‌افروزی آمریکا با انواع سلاح‌ها نتوانست هیچ‌یک از اهداف ترامپ و نتانیاهو را محقق کند؛ اهدافی که برجسته‌ترین آن‌ها گشودن تنگه هرمز و گرسنه نگاه داشتن ملت ایران تا زمان وقوع شورش های مردمی بود. ما بر این باوریم که تجاوز جدید نیز نمی تواند همان اهداف قدیمی را محقق کند؛ بلکه برعکس، این موشک‌های ایران خواهند بود که سه ناو هواپیمابر و حدود ۲۰ ناو جنگی آمریکا را نابود خواهند کرد یا از کار خواهند انداخت و مهم‌تر از همه اینکه باقی‌مانده تل‌آویو، حیفا، ایلات، صفد و عسقلان را ویران خواهند کرد.

برچسب ها: عبدالباری عطوان ، ترامپ ، تجاوز نظامی آمریکا
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