ایتالیا در آستانه تظاهرات تدابیر امنیتی را تشدید کرد

مقام‌های ایتالیا برای مقابله با احتمال بروز خشونت در تظاهرات در اعتراض به هزینه‌های زندگی و کاهش بودجه در هشت شهر، نیروهای امنیتی بیشتری مستقر کردند.

جوان آنلاین: ایتالیا روز شنبه در پی اعتراضات خشونت‌آمیز هفته گذشته، تدابیر امنیتی را در هشت شهر از جمله رم و میلان تشدید کرد.

اعتراضات دانشجویان، رانندگان کامیون و کشاورزان در واکنش به کاهش بودجه و افزایش هزینه‌های زندگی از جمله قیمت مسکن و سوخت برگزار می‌شود.

پلیس رم اعلام کرد برای نظارت بر تجمع‌ها از پهپاد و بالگرد استفاده خواهد کرد و در عین حال، حفظ حق اعتراض در چارچوب قانون را دنبال می‌کند.

تشدید تدابیر امنیتی در میلان

در میلان، نیروهای نظامی بیشتری برای گشت‌زنی در مرکز شهر مستقر شده‌اند. جوزپه سالا، شهردار میلان اعلام کرد برنامه‌ای برای تعطیلی شهر وجود ندارد و از فروشگاه‌ها خواست فعالیت خود را ادامه دهند؛ زیرا برخی فروشگاه‌ها هفته گذشته هدف غارت قرار گرفتند.

گروه «جنبش ۱۷ اکتبر» برای برگزاری تظاهرات در ساعت ۱۳ به وقت گرینویچ در هشت شهر فراخوان داده است. همچنین گروه ضدجنگ «محور ضدامپریالیستی» تجمعی را در رم سازمان‌دهی کرده است.

قوانین امنیتی سخت‌گیرانه‌تر

دولت جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا فرمانی امنیتی تصویب کرده است که بازداشت افراد زیر سن قانونی را تسهیل می‌کند، مشارکت خشونت‌آمیز در تظاهرات را جرم می‌داند و برای والدین افراد زیر سن قانونی که در اعتراضات خسارت وارد کنند، جریمه در نظر می‌گیرد.

پلیس نیز از انجام ده‌ها عملیات بازرسی علیه مظنونان به غارت و ناآرامی‌های هفته گذشته خبر داد.

دولت ایتالیا همچنین برای حمایت از رانندگان کامیون و ماهیگیران در برابر افزایش قیمت سوخت اقداماتی تصویب کرده است. تقریباً تمام محاصره‌های جاده‌ای کامیون‌داران در جنوب این کشور که موجب اختلال در حمل‌ونقل و کمبود سوخت و مواد غذایی شده بود، پایان یافته است.