جوان آنلاین: روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد ده‌ها هزار صهیونیست خارج‌نشین در آستانه انتخابات کنست در ۲۷ اکتبر (۵ آبان) به سرزمین‌های اشغالی بازگشته‌اند تا رأی خود را علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، به صندوق بیندازند.

بر اساس این گزارش، دست‌کم ۵۳ هزار نفر و بنا بر برخی برآوردها تا ۸۵ هزار نفر از حدود ۶۰۰ هزار اسرائیلی ساکن خارج، برای شرکت در انتخابات بازگشته‌اند. قوانین انتخاباتی رژیم اسرائیل به بیشتر صهیونیست‌های مقیم خارج اجازه رأی‌گیری غیابی نمی‌دهد و آن‌ها باید شخصاً در سرزمین اشغالی حضور یابند.

بسیاری از اسرائیلی‌های بازگشته، انتخابات پیش‌رو را نخستین فرصت پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (طوفان الاقصی) برای اعلام مخالفت با سیاست‌های کابینه نتانیاهو می‌دانند.

ابتکار «پرواز و رأی» که از سوی یک سازمان آمریکایی راه‌اندازی شده، به هماهنگی سفر این رأی‌دهندگان کمک می‌کند، اما هزینه بلیت‌ها عمدتاً بر عهده خود آن‌هاست.

حزب لیکود نیز پیش‌تر برای متوقف کردن این ابتکار اقدام کرده بود، اما در نهایت شکایت خود را پس گرفت. با توجه به رقابت نزدیک انتخاباتی، مشارکت صهیونیست‌های مقیم خارج می‌تواند بر نتیجه رأی‌گیری و آینده سیاسی نتانیاهو تأثیر بگذارد.