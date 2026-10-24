جوان آنلاین: تیم فوتبال تراکتور طبق برنامه قرار است روز دوشنبه ۴ آبان ماه در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا در امارات به مصاف العین برود. حجت کریمی، مدیرعامل این باشگاه در گفت‌وگو با تسنیم گفته بود به دلیل درخواست ۱۰۰ هزار دلاری برای پرواز مستقیم از ایران به سمت امارات، ضمن مخالفت با پرداخت این مبلغ، از کشور امارات درخواست صدور مجوز پرواز اختصاصی باشگاه تراکتور را کرده‌اند.

مدیرعامل تراکتور تأکید کرده بود در صورتی که مجوز هواپیمایی باشگاه تراکتور صادر نشود به امارات سفر نخواهند کرد. در شرایطی که تنها سه روز به بازی باقی مانده است، خبری از صدور مجوز نیست و مدیران تراکتور اعلام کرده‌اند اگر مجوز داده نشود، به امارات سفر نخواهند کرد؛ چرا که در سفر قبلی به عمان مسیری طولانی را طی کرده بودند و دیگر حاضر به پیمودن این مسافت نیستند.