جوان آنلاین: سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال، پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل چادرملو در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، در نشست خبری اظهار کرد: بازی هیجان بسیار خوبی داشت و شاهد دو نیمه متفاوت بودیم. درصد اشتباهات ما در نیمه اول بالا بود، اما در یک ربع پایانی این نیمه توانستیم بازی را به‌خوبی مدیریت کنیم. پس از گل چادرملو نیز توانستیم بازی را به تعادل برگردانیم.

به گزارش مهر، وی درباره تعویض‌های استقلال در این مسابقه گفت: از قبل تصمیم داشتم که از دقیقه ۶۰ به بعد سه بازیکن را جایگزین کنیم. ما باید تلاش کنیم تحت هر شرایطی خوب باشیم. ما استقلال هستیم و باید همه شرایط را بپذیریم. حق نداریم حتی یک نیمه هم بد باشیم.

سرمربی استقلال ادامه داد: در ۳۰ دقیقه پایانی نیاز به تجدید قوا داشتیم و بازیکنان تعویضی هم خیلی خوب کار کردند. این درک را دارم که بازیکنانم تحت فشار هستند، اما ما حق اشتباه نداریم و باید تمام توان خود را به کار بگیریم.

بختیاری‌زاده درباره جو ورزشگاه و رفتار برخی تماشاگران نیز عنوان کرد: جو ورزشگاه خیلی خوب بود. نگاه من این نیست که اگر عده‌ای در ورزشگاه حرکت غیرورزشی انجام دهند، آن حرکت را به نام همه هواداران و اهالی شهر بگذارم.

وی در پایان درباره قضاوت داور این دیدار خاطرنشان کرد: من کارشناس داوری نیستم. بازی فیزیکی و سریعی را شاهد بودیم که کار داور را سخت می‌کرد.