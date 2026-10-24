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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۸
ورزش » ساير

پایان کار ورزش ایران با ۱۰۲ مدال؛ افت چهار پله‌ای نسبت به دوره گذشته

ناگویا پرونده کاروان ورزش ایران در پنچمین دوره بازی های پاراآسیایی با ۱۰۲ مدال و جایگاه ششمی بسته شد؛ این در حالی است که در دوره پیشین این بازی ها ایران نایب قهرمان بازی ها شده بود.

جوان آنلاین: پرونده پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی امروز (شنبه ۲ آبان) با برگزاری رقابت های روز پایانی در ژاپن بسته می شود این در حالی که کار کاروان ایران در این دوره بازی ها با برگزاری رقابت های میکس پاراوزنه برداری به پایان رسیده است.

به گزارش مهر، این رقابت ها امروز و در روز پایانی ها برگزار شد و تیم میکس پاراوزنه برداری ایران با حضور در ان صاحب جایگاه هفتم شد.

بدین ترتیب عملکرد تیم میکس پاراوزنه برداری ایران هیج تاثیری در وضعیت مدالی و جایگاهی کاروان ایران نداشت. این کاروان که در پایان روز پنجم بازی ها با ۱۰۲ مدال در رده ششم ایستاده بود، با همین شرایط یعنی ۱۰۲ مدال شامل ۲۶ طلا، ۳۶ نقره و ۴۰ و جایگاه ششم به کار خود در بازی های پارااسیایی پایان داد. این در حالی است که ایران در دوره گذشته بازی های پاراآسیایی با مجموع ۱۳۱ مدال شامل ۴۴ طلا، ۴۶ نقره و ۴۱ برنز برای نخستین بار در رده دوم آسیا ایستاد.

البته با توجه به ادامه رقابت های امروز (روز پایانی) هنوز جدول توزیع مدال ها نهایی نشده است اما توزیع هیچ مدالی برای هیچ کشوری تاثیری در وضعیت کاروان ایران نخواهد داشت.

مدال آوران ایران در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به این شرح هستند:

طلا
* آیلار جامی - پاراتکواندو
* الهام صالحی - پرتاب نیزه، کلاس F۵۲/F۵۳/F۵۴
* سینا ضیغمی‌نژاد - پاراشنا کلاس S۱۰
* محمد صابر - پرتاب وزنه کلاس F۳۳
* سامان پاکباز - پرتاب وزنه کلاس F۱۲
* عرفان بندری - پرتاب نیزه
* امیرحسین علیپور - پرتاب وزنه کلاس F۱۱
* فائزه احمدی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱
* امیرمحمد حقیقت شناس - پاراتکواندو
* یاسین خسروی - پارادوومیدانی
* علیرضا زارع - پارادوومیدانی دوی ۴۰۰ متر
* علی نوایی - پاراجودو
* علیرضا بخت - پاراتکواندو
* حامد حق شناس - پاراتکواندو
* سعید افروز - پارادوومیدانی پرتاب نیزه
* احمد امین زاده - پاراوزنه برداری
* هاجر صفرزاده - پارادوومیدانی
* سینا ضیغمی نژاد - پاراشنا ۱۰۰ متر قورباغه
* سینا ضیغمی نژاد - پاراشنا ۵۰ متر ازاد
* مهران نکویی مجد - پارادوومیدانی پرتاب وزنه
* مهدی اولاد - پارادوومیدانی پرتاب دیسک
* الهام صالحی - پارادوومیدانی پرتاب وزنه
* تیم ملی والیبال نشسته
* ابوالفضل ظریف - پاراشنا ۱۰۰ متر کرال پشت
* علیرضا زارع - دوی ۲۰۰ متر
* صادق بیت سیاح - پارادوومیدانی پرتاب نیزه

نقره
* معصومه تورانی - پرتاب نیزه
* پرستو حبیبی - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱
* شاهین ایزدیار - پاراشنا ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰
* مهدی اولاد - پرتاب وزنه کلاس F۱۱
* علی الفت نیا - پرش طول
* ساره جوانمردی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱
* بهروز فرزاد - دوچرخه سواری
* ابوالفضل ظریف - پاراشنا
* هاجر صفرزاده - پارادوومیدانی
* زهرا رحیمی - پاراتکواندو
* زینب مرادی - پارادوومیدانی
* آتنا محمدی ها - پارادوومیدانی
* علیرضا مختاری - پرتاب وزنه
* روح الله رستمی - پاراوزنه برداری
* محمدرضا خیرالله‌زاده - پاراجودو
* هاجر صفرزاده - پارادوومیدانی - دو ۱۰۰ متر
* ظفر ذاکر - پارادوومیدانی پرتاب نیزه
* فاطمه‌ زهرا امیریوسفی - پارادوومیدانی
* شهلا حدیدی - پارادوومیدانی پرتاب دیسک
*محمد ابراهیم پورطلایی - پارادوومیدانی پرتاب نیزه
* زهرا آقایی - پاراوزنه برداری
* ظفر ذاکر - پارادوومیدانی پرتاب وزنه
* علی اکبر غریب شاهی - پاراوزنه برداری
* امیرمحمد بارانی - کامپوند
* مهدی صیادی - پاراوزنه برداری
* نیکو روزبهانی - پاراوزنه برداری
*شاهین ایزدیار - پاراشنا ۱۰۰ متر قورباغه
* شاهین ایزدیار - ۵۰ متر آزاد
* پرستو حبیبی - پارادوومیدانی پرتاب وزنه
* حنان کعب عمیر- پارادوومیدانی پرتاب دیسک
* محمدطاها بیگ رضایی - پارادوومیدانی پرتاب وزنه
* حسن باجولوند - پارادوومیدانی پرتاب دیسک
* شهلا حدیدی - پارادوومیدانی پرتاب وزنه
* هرمز صیدی - پارادوومیدانی پرتاب نیزه
* تیم ملی والیبال نشسته بانوان
* تیم ملی بسکتبال با ویلچر

برنز
* محمد طاها حسن پور - پاراتکواندوکار
* فرزانه سهرابی‌تبار - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱
* حسن جانفشان - پاراتنیس روی میز
* محمد دلیر و رضا رشنو - دوچرخه سواری
* مهدی برچلو - جودو
* موسی غلامی - پاراجودو
* محسن بختیار - پاراوزنه برداری
* سینا ضیغمی نژاد - پاراشنا
* علی مطلبی - پاراشنا
* رضا حاتمی - پارادوومیدانی
* پریماه تورانی - پاراتکواندو
* سعید صادقیان پور - پاراتکواندو
* مریم عبدالله‌پور - پاراتکواندو
* محمد حسین کریمی جهان آبادی - پاراشنا
* علیرضا مختاری - پارادوومیدانی
* هاشمیه متقیان - پارادوومیدانی
*کوثر قرایی - پارادوومیدانی پرتاب دیسک
* فائزه دیبایی - پارادوومیدانی پرتاب دیسک
* مهدی پوررهنما - پاراتکواندو
* مرضیه نصراللهی - پاراتکواندو
* امیرحسین نیمروزی - پاراجودو
*علی اصغر ابارقی - پاراوزنه برداری
* هاشم رستگاری - پارادوومیدانی دوی ۴۰۰ متر
* صادق بیت سیاح - پارادوومیدانی پرتاب وزنه
* علی رشید آبادی - پاراشنا ۱۰۰ متر قورباغه
*حامد امیری - پارادوومیدانی پرتاب وزنه
* نسرین شاهی - پاراتیراندازی تپانچه ۵۰ متر
* شاهین ایزدیار - پاراشنا ۴۰۰ متر آزاد
* حمید اسلامی - پارادوومیدانی دوی ۱۵۰۰ متر
* امان الله پاپی - پارادوومیدانی پرتاب نیزه
* رضا حاتمی - پارادوومیدانی
* لیلا کبک زن - پارادوومیدانی
* فرزانه سهرابی تبار - پارادوومیدانی پرتاب دیسک
* امیرحسین علیپور - پارادوومیدانی پرتاب دیسک
* فاطمه امیرزادگانی - پارادوومیدانی پرش طول
* غلامرضا رحیمی و سمیه رحیمی - میکس ریکرو
* تیم ملی فوتبال نابینایان
* ابوالفضل ظریف - پاراشنا ۱۰۰ متر آزاد
*ابوالفضل ملک اولادی - پاراشنا ۱۰۰ متر کرال پشت
* محمد حسین کریمی - پاراشنا ۱۰۰ متر پروانه

برچسب ها: پاراآسیایی ناگویا ، ورزش ایران ، کسب مدال
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