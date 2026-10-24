معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهر تهران به کمبود معلمان متخصص تربیت‌بدنی و پایین بودن سرانه فضاهای ورزشی پایتخت اشاره کرد و گفت: سرانه فضای ورزشی مدارس تهران در یک سال گذشته افزایش یافته است اما با این حال پایتخت از نظر سرانه فضای ورزشی در رتبه بیست‌ونهم قرار دارد.

جوان آنلاین: آیت‌الله دهقان اظهار کرد: همه طرح‌ها و فعالیت‌های تربیت‌بدنی و سلامت در آموزش‌وپرورش بر سه محور نیروی انسانی، محتوای آموزشی و ساختار و فضاهای فیزیکی متمرکز است. این سیاست‌ها در سطح وزارت آموزش‌وپرورش تدوین و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در مدارس شهر تهران گفت: در مقاطع متوسطه اول و دوم از نظر تامین معلمان متخصص تربیت‌بدنی شرایط مناسب‌تری داریم و کمبود نیروی انسانی در این مقاطع محدودتر است؛ اما در دوره ابتدایی، بخش قابل‌توجهی از مدارس از حضور معلم متخصص تربیت‌بدنی محروم هستند.

دهقان افزود: بر اساس نیازسنجی انجام‌شده و با توجه به تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت (یک معلم به ازای۲۸۰ دانش آموز)، در مجموع در مقاطع تحصیلی مختلف، ۸۰۰ معلم متخصص تربیت‌بدنی نیاز داریم تا بتوانیم پوشش آموزشی مناسب‌تری در مدارس شهر تهران ایجاد کنیم.

رتبه بیست‌ونهم تهران در سرانه فضای ورزشی مدارس

معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهر تهران با اشاره به وضعیت فضاهای ورزشی مدارس تصریح کرد: تهران از نظر سرانه فضای ورزشی در میان ۳۲ اداره‌کل آموزش‌وپرورش کشور در رتبه بیست‌ونهم قرار دارد و توسعه فضاهای ورزشی مدارس یکی از اولویت‌های جدی این حوزه است.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته ظرفیت‌های موجود برای توسعه سرانه ورزشی متناسب با نیاز مدارس افزایش نیافته است، اظهار کرد: در این راستا با اجرای طرح شهید سلیمانی، میدان همدلی و برنامه توسعه فضاهای ورزشی مدارس با هدف افزایش امکانات و فراهم کردن فرصت بیشتر برای فعالیت بدنی دانش‌آموزان دنبال می‌شود.

دهقان ادامه داد: در یک سال گذشته، حدود ۱۱۰ هزار مترمربع فضای ورزشی در مدارس و مجتمع‌های آموزشی شهر تهران ایجاد شده است.

به گفته وی، برای ارتقای یک صدم متر مربع سرانه ورزشی باید ۱۱ هزار متر سرانه ورزشی ساخته شود؛ سرانه فضای ورزشی مدارس تهران نیز از ۲۶ صدم درصد در سال گذشته امسال به ۳۵ صدم درصد افزایش یافته است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهر تهران با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس به اعتبارات و همکاری بین‌بخشی نیاز دارد، گفت: برای ارتقای سرانه فضای ورزشی تهران باید خیرین، شهرداری، وزارت ورزش و جوانان و سایر دستگاه‌های مرتبط به کمک آموزش‌وپرورش بیایند تا بتوانیم با همکاری مشترک، امکانات ورزشی مناسب‌تری برای دانش‌آموزان فراهم کنیم.

وی افزود: افزایش فضاهای ورزشی علاوه بر فراهم کردن فرصت فعالیت بدنی، می‌تواند به ارتقای سلامت جسمی دانش‌آموزان و گسترش فرهنگ ورزش در مدارس کمک کند.

نیاز به بهسازی سرویس‌های بهداشتی ۷۰۰ مدرسه تهران

دهقان به وضعیت زیرساخت‌های بهداشتی مدارس اشاره کرد و گفت: سرویس‌های بهداشتی نزدیک به ۷۰۰ مدرسه در شهر تهران به بهسازی، تعمیر و بازسازی نیاز دارد.

وی افزود: در یک سال گذشته بیش از ۱۴۰ سرویس بهداشتی در مدارس شهر تهران بهسازی، بازسازی و بهینه‌سازی شده است؛ با این حال، همچنان بخشی از مدارس برای رسیدن به شرایط مطلوب بهداشتی به اقدامات تکمیلی نیاز دارند.

وی تأکید کرد: بهبود وضعیت فضاهای ورزشی و بهداشتی مدارس، تأمین نیروی انسانی متخصص و ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی، از الزامات ایجاد محیطی سالم و مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان است و تحقق این اهداف به حمایت و همکاری دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.