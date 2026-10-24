سوء استفاده ترامپ و نزدیکانش از قدرت برای تحقق منافع مالی

روزنامه گاردین به سوء استفاده ترامپ و خانواده اش از قدرت برای تحقق منافع مالی اشاره کرد.

جوان آنلاین: روزنامه گاردین در مقاله ای به قلم رابرت رایش وزیر کار اسبق آمریکا تاکید کرد که فروپاشی اخلاقی در دوره ترامپ از خطوط قرمز منافع تجاری مستقیم عبور کرده و در این دوره شاهد سوء استفاده از پست و مقام برای تحقق منافع مالی خانواده و نزدیکان ترامپ هستیم.

در این گزارش به برگزاری نشست ۲۰ در باشگاه مخصوص ترامپ در میامی در کنار پروژه های خانوادگی وی در زمینه رمزارزها و رسانه و استفاده از اعضای خانواده ترامپ از روابط تجاری و سیاسی آنها اشاره شده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ بر اساس منطق زور و منافع شخصی عمل می کند و اگر بی اعتمادی در نهادها و گسترش شکاف های اقتصادی و اجتماعی رخ نمی داد به قدرت رسیدن وی ممکن نبود.

در این گزارش آمده است که تغییر این روند تنها به تغییر موازنه قدرت در انتخابات آمریکا بستگی ندارد بلکه نیازمند توجه مجدد به اصول اخلاقی و بازخواست سیاسی است.