جوان آنلاین: روزنامهٔ آمریکایی «وال استریت ژورنال» از تغییر در مسیر پروازهای تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی، در پی هشدارهای جدید دربارهٔ امنیت حریم هوایی عربستان سعودی و تداوم عملیات‌های نظامی یمن که فرودگاه‌های عربستان را هدف قرار داده‌اند، خبر داد.

این روزنامه به نقل از گروه بین‌المللی «آپس گروپ» که در زمینهٔ امنیت هواپیمایی تخصص دارد، نوشت که این مرکز هشدار داده است حریم هوایی عربستان سعودی در تمامی ارتفاعات غیرایمن است؛ موضوعی که شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی را واداشته تا در مسیرهای پروازی خود بازنگری کرده و عبور از آسمان این کشور را کاهش دهند.

این روزنامه خاطرنشان کرد که عملیات‌های اخیر یمن، محاسبات شرکت‌های هواپیمایی را که پیش‌تر از حریم هوایی عربستان به عنوان یک گذرگاه نسبتاً ایمن استفاده می‌کردند، تغییر داده است. این امر باعث شده تا برخی از این شرکت‌ها مسیرهای خود را به سمت آسیای مرکزی و مناطق دیگر، از جمله مسیرهای نزدیک به دمشق، تغییر دهند.

طبق گزارش این روزنامه، شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز که حتی با وجود حملات مکرر ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، همچنان از حریم هوایی عربستان استفاده می‌کرد، در پی عملیات‌های اخیر یمن، ناچار شد بخش بیشتری از پروازهای خود میان بمبئی و لندن را از طریق آسیای مرکزی تغییر مسیر دهد تا از آسمان عربستان اجتناب کند.

همچنین شرکت هواپیمایی هند نیز مسیر پروازهای خود به مقصد اروپا را تغییر داده است، به طوری که به جای عبور از مرکز عربستان، از مسیرهایی نزدیک به مرزهای شمالی این کشور و حومهٔ دمشق، پایتخت سوریه، استفاده می‌کند.