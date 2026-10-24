کد خبر: 1386369
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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

فرانسه: تنش نظامی بین ایران و آمریکا هیچ برنده‌ای ندارد

فرانسه وزیر امور خارجه فرانسه هشدار داد که تشدید تنش‌های بیشتر میان ایران و آمریکا هیچ برنده‌ای نخواهد داشت و فقط به افزایش قیمت نفت منجر می‌شود.

جوان آنلاین:   وزیر امور خارجه فرانسه با اشاره به تحولات منطقه گفت که هرگونه تشدید تنش جدید میان ایران و آمریکا هیچ برنده‌ای نخواهد داشت و فقط به افزایش قیمت نفت منجر می‌شود.

«ژان نوئل بارو» این سخنان را در استانبول در پایان نشست مشترک وزیران امور خارجه چهار کشور ترکیه، مصر، پاکستان، عربستان سعودی و سه کشور انگلیس، آلمان، فرانسه و با حضور ایتالیا مطرح کرد و از آمریکا و ایران خواست حداکثر خویشتن‌ داری را از خود نشان دهند.

وی در عین حال تأکید کرد که کشورش از عربستان که هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت، حمایت می‌کند و توانمندی‌ها و پشتیبانی لازم را برای دفاع از تأسیسات انرژی در اختیار این کشور قرار می‌دهد.

وزیر خارجه فرانسه در پاسخ به پرسشی درباره هماهنگی احتمالی با نیروهای پیمان مکه (عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان) هم گفت که «این کشورها ترتیباتی متعلق به خود و توافق ‌های امنیتی خود را دارند».

وزیر خارجه آلمان هم تأکید کرده است که تحت هیچ شرایطی نباید دور جدیدی از تنش‌ها در منطقه آغاز شود و حل‌وفصل این مناقشه از طریق نظامی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.

«یوهان وادفول» هشدار داد که در صورت بروز درگیری، نه تنها منطقه، بلکه اقتصاد جهانی و شهروندان اروپایی نیز متحمل صدمات سنگینی خواهند شد.

برچسب ها: فرانسه ، دولت فرانسه ، جنگ ایران و آمریکا
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