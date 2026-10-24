حمله ارتش اسرائیل به ۱۵ نقطه در کرانه باختری؛ الخلیل محاصره شد

ارتش رژیم صهیونیستی به بهانه وقوع عملیات ضداسرائیلی در الخلیل به صورت گسترده به کرانه باختری حمله کرده و ده ها خانواده فلسطینی را آواره کردند.

جوان آنلاین: یوسف الجعبری شهردار الخلیل واقع در کرانه باختری اعلام کرد که حمله نظامیان صهیونیست برای تخلیه مناطق الجلده و دیربحه که بسیار پرجمعیت هستند باعث آوارگی صدها خانواده فلسطینی شده است.

الجزیره گزارش داد که نظامیان صهیونیست ده ها خانه در اطراف خانه عامل عملیات روز جمعه علیه صهیونیست ها در الخلیل را تخلیه کرده اند.

همچنین گزارش شده که این نظامیان اشغالگر شهر الخلیل و مناطق وابسته به آن و اردوگاه ها را محاصره کرده و به اردوگاه العروب و منطقه الشیوخ یورش برده و تعدادی از اسرایی که پیشتر آزاد شده بودند مجددا بازداشت کردند.

خبرنگار الجزیره تصریح کرد که نظامیان صهیونیست دست کم به ۱۵ منطقه و شهر در شمال کرانه باختری یورش برده و ده ها فلسطینی را بازداشت کردند.

روز گذشته گزارش شد که در پی تیراندازی به یک ایست بازرسی نظامی در منطقه فرش الهوا در الخلیل شش نظامی اسرائیلی زخمی شدند که حال دو نفر از آن‌ها وخیم است.