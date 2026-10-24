جوان آنلاین: وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که تعداد کارمندان سیاسی و دولتی خود را در چند سفارت خانه در خاورمیانه کاهش خواهد داد. واشنگتن در ادامه سیاست ایران هراسی خود مدعی شد که به دنبال دریافت گزارش های هشدارآمیز نسبت به برنامه های تهران برای هدف قرار دادن آمریکایی ها این اقدام صورت می گیرد.

مسئولان آمریکایی تاکید کردند که نیروهای آمریکایی در سفارت خانه های موجود در امارات، لبنان و اردن کاهش پیدا کرده و تنها کارمندان اصلی باقی مانده اند.

آنها اضافه کردند که طرف آمریکایی نسبت به گسترش دامنه حملات نیروهای مسلح یمن نیز نگران هستند.

شبکه سی بی اس نیوز نیز گزارش داد که وزارت خارجه آمریکا تعداد کارمندان خود را در اردن، لبنان، قطر و امارات در کنار عربستان کاهش داده است.

این شبکه به نقل از وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که سفارت خانه های مذکور باز خواهند ماند و تنها نیروهای فعال در داخل آنها کاهش پیدا کرده اند.