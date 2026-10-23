جوان آنلاین: افتخارآفرینی در بازی‌های پاراآسیایی آن‌قدر برای ورزشکاران ما اهمیت دارد که برای مدال‌آوری و تصاحب خوش‌رنگ‌ترین از جان و دل می‌جنگند و هرگز دست از تلاش نمی‌کشند. از رکوردشکنی گرفته تا کسب چند مدال خوش‌رنگ، روند درخشش نمایندگان اعزامی‌مان به ناگویا تداوم دارد.

در پایان روز پنجم بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶، تعداد مدال‌های کاروان «جان‌فدای ایران قوی» به ۲۶ طلا، ۳۶ نقره و ۴۰ برنز رسید و جایگاه ششمی ایران با ۱۰۲ مدال تثبیت شد. طی دو روز گذشته ملی‌پوشان پارادوومیدانی و پاراشنا سهم زیادی در افزایش مدال‌های کشورمان داشتند و رشته‌های تیمی نیز دین‌شان را به ورزش کشور ادا کردند. این دوره از بازی‌ها امروز به پایان می‌رسد.

پارادوومیدانی

ورزشگاه پالوما میژو محل رقابت پارادوومیدانی‌کاران آسیایی است و مدال‌های زیادی از آن نمایندگان ایرانی شد. مدال‌های پرتاب وزنه مردان و پرتاب دیسک بانوان از آن ورزشکاران ما شد. مهران نکویی‌مجد و محمدطا‌ها بیگ‌رضایی طلا و نقره پرتاب وزنه کلاس F۳۴ را به گردن آویختند. نکویی رکورد ۱۱ متر و ۹۰ سانتی‌متر و بیگ‌رضایی رکورد ۱۱ متر و ۷۹ سانتی‌متر را ثبت کردند. در پرتاب دیسک بانوان کلاس F۵۱/۵۲/۵۳ حنان کعب‌عمیر و فرزانه سهرابی‌تبار به ترتیب نقره و برنز گرفتند. بعد از نماینده عراق، کعب‌عمیر با رکورد ۱۰ متر و ۳۶ سانتی‌متر نایب‌قهرمان آسیا شد و سهرابی‌تبار هم با رکورد ۱۰ متر و ۹۳ سانتی‌متر برنز را به دست آورد.

سکو‌های قهرمانی، نایب‌قهرمانی و سومی آسیا در پرتاب دیسک مردان کلاس F۱۱ به ایرانی‌ها رسید. امیرحسین علیپور با رکورد ۴۰ متر و ۶۵ سانتی‌متر طلایی شد، حسن باجولوند با پرتاب ۴۰ متر و ۴۳ سانتی‌متری نقره گرفت و مهدی اولاد هم به مدال برنز رسید. سعید افروز و محمدابراهیم پورطلایی هم مدال‌های طلا و نقره پرتاب نیزه کلاس F۳۳/F۳۴ را به گردن آویختند. در پرتاب وزنه کلاس F۵۴/۵۵ مدال‌های نقره و برنز توسط ظفر ذاکر و حامد امیری به ارمغان آمد. هرمز صیدی در پرتاب نیزه مردان کلاس F۳۷/۳۸ با رکورد ۵۰ متر و ۶۸ سانتی‌متری مدال نقره بازی‌های ناگویا را به چنگ آورد.

الهام صالحی، الناز دارابیان و شهلا حدیدی اجازه ندادند مدال‌های پرتاب وزنه کلاس F۵۳/۵۴ به کشور‌های دیگر برسد. صالحی، دارابیان و حدیدی به ترتیب طلا، نقره و برنز آسیا را به چنگ آوردند. شهلا حدیدی همچنین مدال نقره پرتاب دیسک کلاس F۵۴ را نیز تصاحب کرد. در پرتاب وزنه بانوان کلاس F۳۲ پرستو حبیبی با کسب مدال نقره روی سکوی نایب‌قهرمانی ایستاد.

هاجر صفرزاده بعد از دو مدال نقره‌ای که به گردن آویخته بود، یک طلای دیگر را نیز به ویترین افتخاراتش اضافه کرد. در فینال دو ۴۰۰ متر زنان صفرزاده قهرمان آسیا شد. در رشته پرش طول کلاس T۱۲، فاطمه امیرزادگانی با پرش ۵ متر و ۱۳ سانتی‌متر به مدال برنز دست یافت.

دیروز همچنین علیرضا زارع یک‌تنه دو طلای ناب را برای ایران ضرب کرد. او ابتدا در دو ۱۰۰ متر کلاس T۳۵ قهرمان شد و پس از آن در فینال دو ۲۰۰ متر مردان با شکستن رکورد آسیا که در اختیار خودش بود، یک طلای دیگر را به کاروان هدیه داد. صادق بیت‌سیاح هم در فینال پرتاب نیزه کلاس F۴۱ در رقابت با شش حریف طلایی شد و قهرمان آسیا لقب گرفت. بیت‌سیاح پیش از این در پرتاب وزنه یک مدال برنز گرفته بود.

پاراوزنه‌برداری

با حضور احمد امین‌زاده و مهدی صیادی در دسته ۱۰۷ + کیلوگرم سایر رقبا برای مدال برنز می‌جنگیدند. امین‌زاده قهرمان دوره گذشته بازی‌های پاراآسیایی، در ناگویا نیز پرقدرت ظاهر شد و با رکورد ۲۶۰ کیلوگرم دوباره طلا را از آن خود کرد. صیادی نیز با مهار وزنه ۲۴۰ کیلویی نقره‌ای شد. مدال برنز این دسته نیز به خلیموف ازبکستانی رسید.

پاراشنا

سینا ضیغمی‌نژاد و شاهین ایزدیار، دو طلا و دو نقره ارزشمند را برای کاروان ایران به دست آوردند. در فینال ۱۰۰ متر قورباغه ضیغمی‌نژاد با زمان ۲۴/۰۹/۱ قهرمان آسیا لقب گرفت و ایزدیار نیز روی سکوی نایب‌قهرمانی ایستاد. در فینال ۵۰ متر آزاد سینا ضیغمی‌نژاد با زمان ۸۲/۲۵ مدال طلا را ضرب کرد و شاهین ایزدیار نیز با زمان ۳۲/۲۶ گردن‌آویز نقره را مال خود کرد. در آخرین روز از رقابت‌های پاراشنا، طلا و برنز ابوالفضل ظریف‌پور و ابوالفضل ملک‌اولادی همه را خوشحال کرد. در فینال ۱۰۰ متر کرال‌پشت، ظریف‌پور با زمان یک دقیقه، ۴ ثانیه و ۲۶ صدم ثانیه، بیست و چهارمین مدال طلای کاروان را گرفت و ملک‌اولادی نیز به مقام سوم آسیا دست یافت. محمدحسین کریمی آخرین نماینده شنای کشورمان، در فینال ۱۰۰ متر پروانه برنز گرفت و مقام سوم بازی‌های پاراآسیایی را به دست آورد.

پاراتیراندازی

ملی‌پوشان پاراتیراندازی در جریان بازی‌های پاراآسیایی هم مدال گرفتند و هم سهمیه بازی‌های پارالمپیک. نسرین شاهی در تپانچه ۵۰ متر آزاد به هدف شلیک کرد و با کسب امتیاز ۳/۱۹۶ سوم آسیا شد و برنز گرفت. ساره جوانمردی و فائزه احمدی در این ماده موفق به کسب مدال نشدند. با این‌حال نسرین شاهی و جوانمردی سهمیه پارالمپیک‌شان را نیز قطعی کردند.

پاراتیروکمان

مدال نقره میرمحمد بارانی برای پاراتیروکمان ارزشمند بود. بارانی در رقابت با حریف چینی پس از تساوی ۱۴۴ - ۱۴۴، در تیر طلایی مغلوب شد و سکوی نایب‌قهرمانی را از آن خود کرد. تیم میکس ریکرو در جدال رده‌بندی هند را شکست داد و به مدال برنز رسید. سمیه رحیمی و غلامرضا رحیمی با برتری ۵ بر ۴ سوم آسیا شدند.

مدال‌های تیمی

برنده فینال والیبال نشسته مردان تیمی نبود جز ایران. همانند چهار دوره گذشته بازی‌های پاراآسیایی، والیبالیست‌های کشورمان اجازه ندادند طلای قاره از آن تیم دیگری شود. شاگردان هادی رضایی روز گذشته در سه ست متوالی قزاقستان را شکست دادند و با هدیه دادن یک طلای ناب تیمی جشن قهرمانی گرفتند. تیم ملی والیبال نشسته با ثبت چهار برد متوالی در ناگویا، پنجمین قهرمانی در بازی‌های پاراآسیایی را به دست آورد. تیم ملی والیبال نشسته زنان، اما در جدال با چین ۳ بر صفر شکست خورد و مدال نقره این دوره از آن والیبالیست‌های کشورمان شد.

پیروزی ۲ بر یک مقابل تایلند برنز آسیا را نصیب تیم ملی فوتبال نابینایان کرد. فوتبالیست‌های کشورمان با گل‌های امیرحسین رجب‌پور و مرتضی کریمی این تیم را شکست دادند و به مقام سومی دست یافتند.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان در آخرین گام مقابل ژاپن کم آورد و با قبول شکست ۵۵ بر ۴۷ به مدال نقره بسنده کرد.

تقدیم به شهدای میناب

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته مردان پنجمین قهرمانی آسیا را به مردم و شهدای میناب تقدیم کرد. هادی رضایی با تأکید بر انجام وظیفه در عرصه ورزش گفت: «این قهرمانی را به مردم، شهدای میناب و خانواده‌های آنها تقدیم می‌کنم. امیدوارم توانسته باشیم لبخندی بر لبانشان بیاوریم و نشان دهیم که ما فرزندان ایران، به یاد آنها هستیم و وظیفه خود می‌دانستیم که خوشحالشان کنیم. فقط وظیفه خود را انجام می‌دهیم. همان‌طور که یک سرباز در جبهه از کشورش دفاع می‌کند، ما هم در جبهه ورزش فعالیت می‌کنیم. حدود یک ماه قبل در مسابقات قهرمانی جهان حضور داشتیم و با پنج تغییر نسبت به آن رقابت‌ها به ناگویا آمدیم. حتی در این بازی‌ها به یک بازیکن ۱۸ ساله هم فرصت حضور در میدان ا دادیم. تنها خواسته ما حمایت بیشتر است. البته کمیته ملی پارالمپیک، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان در کنار این رشته حضور دارند و از آن حمایت می‌کنند.»