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تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

اسرائیل خیره به تهران، غافلگیر در الخلیل!

9 در عملیات استشهادی فلسطینیان در کرانه باختری چند صهیونیست کشته و زخمی شدند
فرشید پرهام

جوان آنلاین: درحالی که مقامات صهیونیست ادعا می‌کنند اطلاعات دقیقی از آمادگی ایران برای حمله به اراضی اشغالی در اختیار دارند و ارتش خود را برای مقابله با این حملات ادعایی در حالت آماده‌باش قرار داده‌اند، بیخ گوش خود در کرانه باختری از شناسایی عملیات فلسطینیان ناتوان مانده‌اند، چنان‌که در عملیات دیروز در الخلیل، مهاجمان فلسطینی پس از ۲۰ دقیقه تیراندازی شماری از صهیونیست‌ها را کشته و زخمی کردند و اشغالگران از جایی ضربه خوردند که انتظارش را نداشتند، عملیاتی که نگرانی در میان سران‌تل‌آویو را افزایش داده است. 
 
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی که تمام تمرکز خود را بر درگیری احتمالی با ایران گذاشته و حتی این مسئله انتخابات پارلمانی این رژیم را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است، تمرکز بر تحولات بیرونی باعث شده از آنچه در داخل اراضی اشغالی می‌گذرد غافل بماند. 
رسانه‌های صهیونیستی روز جمعه گزارش دادند که در عملیات تیراندازی جوانان فلسطینی در نزدیکی ورودی شمالی شهر الخلیل، دو نفر کشته و شش نظامی رژیم صهیونیست زخمی شدند که حال دو نفر از آنها وخیم اعلام شده است. این عملیات در نزدیکی ایست بازرسی «فرش الهوا» انجام شده و یک واحد از نیرو‌های ذخیره جبهه داخلی ارتش صهیونیستی هدف تیراندازی قرار گرفته است. 
به گزارش فلسطین الیوم، دو جوان فلسطینی مجری عملیات پس از درگیری مسلحانه با نظامیان صهیونیستی به شهادت رسیدند و این درگیری برای ۲۰ دقیقه ادامه داشته است. ارتش اسرائیل پس از عملیات، مناطق اطراف محل را بسته و عملیات جست‌وجوی گسترده‌ای را آغاز کرده است، زیرا احتمال می‌دهد فرد سومی نیز در عملیات مشارکت داشته و از محل خارج شده باشد. شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی گزارش داد که این عملیات یک برج نظامی اسرائیلی در نزدیکی شهرک «تیلم» را هدف قرار داده است. سایت «واللا» به نقل از تحقیقات اولیه گزارش داد که دو مبارز فلسطینی برای نیرو‌های صهیونیستی کمین کرده و با یک خودرو به ایست بازرسی موقت رسیدند و پس از پیاده شدن، با یک قبضه سلاح M۴ و یک کلت کمری در اطراف منطقه موضع گرفتند و به سمت نظامیان صهیونیست تیراندازی کرده‌اند. 
گفته می‌شود این حمله که در بیخ گوش صهیونیست‌ها رخ داد بدون هیچ‌گونه هشدار قبلی از سوی ارتش انجام شد، اتفاقی که نشان می‌دهد برخلاف ادعا‌های نتانیاهو و دوستانش درباره رصد تحرکات گروه‌های مقاومت در کرانه باختری، دستگاه‌های امنیتی این رژیم همچنان در پیش‌بینی چنین عملیاتی ناتوان هستند. 
با این حال، نتانیاهو هر روز مدعی است که اطلاعات دقیقی از آمادگی ایران برای حمله‌ای گسترده به سرزمین‌های اشغالی در اختیار دارد و همین تمرکز بیش از حد بر تهدیدات ادعایی تهران باعث شده که از داخل غافلگیر شود. 


 وحشت صهیونیست‌ها و استقبال مقاومت
عملیات استشهادی الخلیل، موجی از نگرانی را در بین مقامات تل‌آویو ایجاد کرده است. در همین رابطه، منابع عبری اعلام کردند نتانیاهو و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم تصمیم گرفته‌اند شهر الخلیل را به طور کامل بسته و کرانه باختری را تا پایان انتخابات کنست در روز سه شنبه محاصره کنند. 
کاتس نیز از طرح‌هایی برای به‌کارگیری الگوی عملیاتی ارتش در اردوگاه آوارگان جنین در محله‌های این شهر خبر داد. به گفته کاتس، ساکنان هر محله‌ای که مهاجمان از آنجا آمده باشند، تخلیه خواهند شد و نیرو‌های اسرائیلی آنچه را که او زیرساخت‌های تروریستی خواند، برمی‌چینند. ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز پس از حضور در محل عملیات خواستار از بین بردن تشکیلات خودگردان فلسطین شد و گفت که باید ایست‌های بازرسی بیشتری ایجاد شود و اجازه رفت و آمد آزادانه به فلسطینیان داده نشود. 
ادعای مقامات تل‌آویو در حالی است که تجربه نشان داده تشدید فشار از سوی ارتش اشغالگر نتیجه‌ای معکوس به همراه دارد. عملیات روز گذشته نیز در واکنش به اقدامات ماه‌های اخیر ارتش و شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان انجام شد، روندی که در صورت تداوم می‌تواند به گسترش تنش‌ها و افزایش تلفات در میان نیرو‌های اسرائیلی منجر شود. 
از سوی دیگر، کمیته‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای عملیات در الخلیل را تبریک گفته و تأکید کردند که این عملیات پاسخی مشروع و ضروری به جنایات رژیم‌صهیونیستی در غزه و کرانه باختری، تعرض‌های مستمر به مقدسات و بدرفتاری با اسرای زن و مرد فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر بوده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اسرائیل ، فلسطین ، غزه
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