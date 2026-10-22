ارتش یمن ۱۴ تبعه هندی قایقی را که عربستان هدف قرار داد، نجات داد

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از حمله عربستان به یک قایق هندی و اقدام نیرو‌های ارتش یمن در نجات سواران این قایق خبر داد.

جوان آنلاین: سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن امروز پنج‌شنبه در بیانیه کوتاهی اعلام کرد که دشمن سعودی یک فروند قایق تفریحی هندی را در نزدیکی جزیره «زقر» هدف قرار داد که طبق اطلاعات اولیه ۱۴ هندی سوار بر این قایق بودند.

سرتیپ یحیی سریع با اشاره به اینکه نیرو‌های مسلح یمن این افراد را نجات دادند، اظهار کرد که جزئیات بیشتر در این خصوص بعدا اعلام خواهد شد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در ادامه نیز تاکید کرد: این اقدام بی‌ملاحظه دشمن سعودی، کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ را به خطر می‌اندازد و جامعه جهانی باید دشمن سعودی را از چنین اقدامات غیرمسوولانه‌ای بازدارد.

همچنین رسانه‌های یمنی از حمله جنگنده‌های سعودی به یک سالن ورزشی در منطقه الصنه در این استان و وارد آمدن خسارات مالی گسترده به این زیرساخت خبر داد.