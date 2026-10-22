ایلهان عمر، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، پس از بازرسی خانه‌اش توسط مأموران فدرال اعلام کرد به‌دلیل احساس ناامنی نقل مکان می‌کند. او اتهامات احتمالی در پرونده مهاجرتی را رد کرد و بازرسی را اقدامی شوکه‌کننده دانست.

جوان آنلاین: «ایلهان عمر»، نماینده مسلمان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در اولین مصاحبه خود در پی یورش ماموران فدرال به منزلش و انجام بازرسی اعلام کرد خانه‌اش در واشنگتن دی‌سی را ترک کرده و به جای دیگری نقل مکان می‌کند، چون بعد از ورود ماموران فدرال به خانه‌اش برای اجرای بازرسی دیگر در آنجا احساس امنیت نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، ماموران فدرال بامداد دوشنبه هفته گذشته، پس از موافقت دادگاه فدرال با صدور حکم از سوی قاضی صلح، این حکم را در منزل ایلهان عمر اجرا کردند؛ با این حال، دسترسی وزارت دادگستری به اسناد عمر محدود شده بود. عمر همواره هدف خشم و حملات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بوده است.

به گفته چندین فرد آگاه از این تحقیقات، دولت ترامپ خواستار انجام بازرسی‌ای با شدت و دامنه‌ای غیرمعمول از منزل عمر در منطقه واشنگتن دی‌سی شده بود. این تحقیقات درباره تقلب در امور مهاجرتی است و اظهارات احتمالا خلاف واقع در اسناد دولتی و یک مورد توطئه احتمالی را هدف قرار داده است.

عمر در تلاش برای اثبات بی‌اعتبار بودن مبنای این تحقیقات اعلام کرد که پس از فرار از سومالی در سال ۱۹۹۵، در سال ۲۰۰۰ به‌طور قانونی تابعیت آمریکا را دریافت کرده است.

وکلای عمر در نامه خود به دادستان‌های فدرال نوشتند: «هیچ مبنای مشروعی برای طرح این ادعا وجود ندارد که او قانونی را در ارتباط با وضعیت شهروندی خود نقض کرده است.»

به نوشته آسوشیتدپرس مقام‌های فدرال امور مهاجرت آمریکا بنا به اعلام یک منبع مطلع، دامنه تحقیقاتشان را به اوراق مهاجرتی خانواده ایلهان عمر کشانده و احضاریه‌هایی از سوی هیات منصفه برای برخی از اعضای خانواده او صادر شده است.

ایلهان عمر که اصالتا زاده سومالی است و بعدا شهروندی آمریکا را دریافت کرده روز چهارشنبه در اولین مصاحبه خود بعد از تفتیش خانه‌اش توسط ماموران فدرال عنوان کرد: «من مطمئنم که در حقیقت مرتکب هیچ خطایی نشده‌ام.»

او که یک نماینده ترقی‌خواه دموکرات از ایالت مینه‌سوتا است از منتقدان سرسخت سیاست‌های دونالد ترامپ بوده است.

عمر در مصاحبه با شبکه «ام‌اس ناو» گفت که این بازرسی، چند هفته مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر که کنترل مجلس نمایندگان و سنا را تعیین می‌کند، او را شوکه کرده است. او برای انتخاب مجدد در یک حوزه انتخابیه در مرکز مینیاپولیس که شدیدا تحت متمایل به دموکرات‌ها است نامزد شده و انتظار می‌رود کرسی خود را حفظ کند.

عمر به یاد آورد که حدود ساعت ۶ صبح با ضربه‌های بازرسان وزارت امنیت داخلی به در خانه‌اش همراه با حکم بازرسی از خواب بیدار شد. به گفته او، بازرسان چهار یا پنج ساعت جست‌و‌جو کردند و ۱۷ مورد را از جمله تلفن‌ها، دفترچه‌ها، یک کتاب کودکان به زبان سومالیایی و یک دوربین قدیمی که همسرش هدیه گرفته بود، ضبط کردند.

وزارت دادگستری آمریکا جزئیات کمی درباره این پرونده منتشر کرده و تنها گفته است که یک تحقیق کیفری است.

عمر در ۱۲ سالگی همراه با خانواده‌اش پس از دریافت پناهندگی به آمریکا آمد و پنج سال بعد، در سال ۲۰۰۰، شهروند آمریکا شد. او در این مصاحبه گفت: «فکر می‌کنم متهم کردن یک کودک ۱۲ ساله به اینکه به شکلی هوشمندانه برای فریب خدمات مهاجرت و آمدن به آمریکا توطئه کرده باشد، ادعای بسیار گزافی است. مطمئنم بسیاری از ۱۲ ساله‌ها باهوش هستند، اما این ادعا بیش از حد دور از ذهن است.»

این بازرسی با محکومیت شدید دموکرات‌های کنگره که شدیدا به زمان اجرای آن معترض بودند روبه‌رو شد. آنها تاکید کردند سابقه نداشته وزارت دادگستری آمریکا دست به اقدام‌های تحقیقاتی آشکار علیه نامزد‌ها در آستانه انتخابات بزند.