کد خبر: 1386293
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تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

میلیاردر حامی ترامپ: حمله به ایران اشتباه بود

3 «پیتر تیل» میلیاردر آمریکایی، سرمایه‌گذار حوزه فناوری و از مهم‌ترین حامیان مالی جریان محافظه‌کار در آمریکا، با انتقاد صریح از ورود ایالات متحده به جنگ علیه ایران اعلام کرد واشنگتن نباید دست به این اقدام می‌زد؛ موضعی بی‌سابقه که نشان‌دهنده بروز شکاف میان حامیان سرشناس «دونالد ترامپ» در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره است.

جوان آنلاین: از تارنمای پولیتیکو، پیتر تیل سرمایه‌گذار میلیاردر حوزه فناوری اعلام کرد نسبت به جنگ آمریکا علیه ایران تردید جدی دارد و معتقد است آمریکا اصلا نباید دست به آغاز آن می‌زد؛ موضعی که این حامی مالی بزرگ حزب جمهوری‌خواه را بر سر یکی از تصمیم‌های بنیادین سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ، رودرروی رئیس‌جمهوری آمریکا قرار داده است.

به گزارش ایرنا، اظهارات تیل که در تاریخ ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر) در نشستی خصوصی ایراد شده (و فایل صوتی این سخنرانی در اختیار پولیتیکو قرار گرفته است)، صریح‌ترین موضع‌گیری اوست که تاکنون درباره جنگ علیه ایران به طور عمومی افشا می‌شود. این سخنان کمتر از دو هفته مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای مطرح شده است؛ انتخاباتی که در آن، حزب متبوع ترامپ برای حفظ اکثریت و قدرت در کنگره در حال مبارزه‌ای فشرده است.

تیل در این سخنرانی گفت: «من نسبت به [این جنگ]تردید دارم؛ معتقدم نباید دست به چنین کاری می‌زدیم. اشتباهات متعددی رخ داد.»

وی در ادامه افزود: «شاید اساسا ما از قدرت سخت لازم [برای این هدف]برخوردار نیستیم، و شاید داریم در جنگ قدرت نرم نیز شکست می‌خوریم.»

تیل در سخنرانی خود مخالفت شدید با نومحافظه‌کاران و جنگ‌های خاورمیانه را به روشنی اعلام کرد؛ ولی در عین حال تاکید کرد که انتقاد او متوجه جنگ با ایران است و نه شخص ترامپ، و همچنان مایل به ادامه حمایت از رئیس‌جمهوری باقی می‌ماند.

به نوشته پولیتیکو، با این حال، اعلام این موضع و مخالفت آشکار تیل بر سر جنگ علیه ایران، یکی از برجسته‌ترین نشانه‌ها تاکنون از بروز نگرانی‌های عمیق درون حلقه یاران نزدیک ترامپ درباره پیامد‌های این درگیری ارزیابی می‌شود.

این اظهارات بخشی از سلسله‌سخنرانی‌های تیل در نشویل است که بخش Decoded پولیتیکو از پاییز امسال پوشش داده است. تیل در تازه‌ترین سخنرانی خود همچنین درباره آنچه «قدرت مهارنشده دیوان کیفری بین‌المللی» خواند، به تفصیل هشدار داد و با استناد به سخنان چهره‌های دولت بوش نظیر دونالد رامسفلد وزیر دفاع پیشین آمریکا و دیک چنی معاون رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، به موضوع پرداخت.

تیل تصریح کرد: «من سندرم ترامپ‌ستیزی افراطی در خانواده چنی را تلاشی برای خوش‌خدمتی و جلب رضایت دیوان کیفری بین‌المللی به‌منظور در امان ماندن از پیگرد قانونی قلمداد می‌کنم؛ گرچه احتمالا خیلی دیر شده است. این گمان در من تقویت شده که تهدید به صدور حکم بازداشت از سوی دیوان، مثل شمشیر داموکلس بر فراز سر دولت ترامپ آویزان است؛ آن هم در حالی که می‌کوشد این جنگ را در برابر ایران به پیش ببرد.»

تیل همچنین از دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اوایل سال ۲۰۲۴ سخن گفت و اشاره کرد که در آن دیدار از برنامه‌های نتانیاهو برای غزه پرسیده بود. به گفته تیل، نتانیاهو به او گفته بود: «نمی‌توانم آنجا را به یک درسدن دیگر تبدیل کنم»؛ کنایه‌ای تاریخی به بمباران شهر درسدن آلمان در جنگ جهانی دوم به دست متفقین که به کشته شدن حدود ۲۵ هزار نفر منجر شد.

تیل نخستین غول سرمایه‌گذاری حوزه فناوری در سیلیکون‌ولی بود که در سال ۲۰۱۶ از نامزدی ترامپ حمایت کرد و در مجمع ملی جمهوری‌خواهان در همان سال سخنرانی پر سر و صدایی انجام داد.

او همچنین بزرگ‌ترین حامی مالی کمیته‌های کنش سیاسی (سوپرپک‌ها) بود که کارزار انتخاباتی جی‌دی ونس معاون فعلی رئیس‌جمهوری آمریکا، برای ورود به مجلس سنا در سال ۲۰۲۲ را تامین مالی کردند.

پولیتیکو پیشتر در ماه مارس (اسفند) فاش کرده بود که ونس نیز در آستانه آغاز جنگ، نسبت به ورود نظامی ایالات متحده به تقابل مستقیم با ایران «مردد» بوده است.

نمایندگان پیتر تیل و دفتر کاخ سفید به درخواست‌های پولیتیکو برای اظهار نظر در این باره پاسخی ندادند.

برچسب ها: ترامپ ، آمریکا ، ایران
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