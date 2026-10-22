رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با هشدار به رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: هرگونه خطای مجدد دشمن، با پاسخی پشیمان‌کننده، سنگین‌تر و دردناک‌تر از گذشته مواجه خواهد شد.

جوان آنلاین: سردار ابراهیم عزیزی، پیش از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاحیه فرماندهی انتظامی جنوب کرمان در شهرستان جیرفت اظهار داشت: استقرار و استقلال فرماندهی انتظامی جنوب کرمان، گام نخست در مسیر تأمین امنیت این پهنه مهم است و نباید به آن قانع بود؛ چرا که راه‌های نرفته زیادی پیش رو داریم.

وی با اشاره به رویکرد کمیسیون متبوعش در دوره دوازدهم تصریح کرد: باور ما در مجلس این است که استان‌های عمقی کشور زمانی به امنیت پایدار می‌رسند که پهنه‌های حیاتی نظیر جنوب شرق، جنوب سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب کرمان به‌درستی و هوشمندانه دیده شوند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز اگر قریب به ۱۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با پاکستان و افغانستان را انسداد و هوشمندسازی نکنیم و ساختار و تشکیلات انتظامی متناسبی در جنوب کرمان پایه‌گذاری نشود، سخن گفتن از امنیت پایدار در مرکز کشور حرفی بی‌معنا خواهد بود.

عزیزی، در ادامه با اشاره به ضرورت توجه ویژه به امنیت کویر افزود: گام بعدی ما باید ساماندهی امنیتی کویر باشد و نمی‌توانیم کویر را بدون ساختار و تشکیلات مناسب رها کنیم.

وی گفت: جنوب شرق کشور از اولویت‌های ویژه در اطلس امنیتی کشور و کمیسیون امنیت ملی برخوردار است و توسعه ساختارها، سازمان و تقسیمات کشوری متناسب با حقوق مردم این خطه با قوت پیگیری خواهد شد.

سردار عزیزی، با اشاره به توطئه‌های دشمنان و تلاش آنها برای «اعتمادزدایی»، «اعتبارزدایی»، «قداست‌زدایی» و «مشروعیت‌زدایی» در جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: مسئولان و نهاد‌های مختلف باید با کار جهادی و عمل به وعده‌ها، پاسخگوی اعتماد مردم باشند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با ارسال پیامی قاطع به دشمنان ملت ایران، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، هشدار داد و گفت: دشمنان ملت ایران بدانند هر اقدام نسنجیده، محاسبه‌نشده و اشتباه مجدد، قطعاً هزینه‌ای سنگین‌تر، دردناک‌تر و پشیمان‌کننده‌تر از گذشته برای آنان به همراه خواهد داشت.