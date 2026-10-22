در ادامه رقابت‌های پاراوزنه‌برداری بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، نمایندگان پاراوزنه بردار ایران به مدال طلا و نقره دست یافتند.

جوان آنلاین: در چهارمین روز از بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، احمد امین‌زاده و مهدی صیاد در دسته ۱۰۷+ کیلوگرم به مدال طلا و نقره دست یافتند.

احمد امین‌زاده قهرمان جهان و پارالمپیک با رکورد ۲۶۰ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت.

او در تلاش‌های اول و دوم وزنه‌های ۲۵۰ و ۲۶۰ کیلوگرمی را به طور صحیح بالا برد، اما در تلاش سوم نتوانست وزنه ۲۷۰ کیلوگرمی را مهار کند و با همان رکورد ۲۶۰ کیلوگرم به مقام قهرمانی رسید.

هم‌چنین مهدی صیادی با رکورد ۲۴۰ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد. او ابتدا وزنه‌های ۲۳۵ و ۲۴۰ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در تلاش سوم از پسِ وزنه ۲۴۵ کیلوگرمی برنیامد و با همان رکورد ۲۴۰ کیلوگرم به مدال نقره رسید.

صفرزاده در ۴۰۰ متر طلا گرفت

هاجر صفرزاده در فینال دوی ۴۰۰ متر زنان کلاس T ۱۲ بازی‌های پاراآسیایی ناگویا با زمان ۵۶.۴۳ ثانیه اول شد و به مدال طلا رسید.

ملی‌پوش ایران با این زمان رکورد بازی‌های پاراآسیایی را که پیش از این با زمان ۵۷.۲۷ ثانیه در مرحله مقدماتی ثبت کرده بود، بار دیگر شکست.