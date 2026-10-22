ادامه جنایات اشغالگران در جنوب لبنان؛ تخریب چندین منزل دیگر

جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی در سایه وجود دولت سازشکار و خائن و غربگرای بیروت، همچنان به جنایات غیرانسانی و تجاوزات خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهد.

به زارش تسنیم، منابع خبری از حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شهرک‌های المنصوری و بیوت السیاد در جنوب لبنان خبر دادند.

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک منطقه دیگر لبنان

منابع لبنانی از حمله هواپیما‌های جنگی رژیم صهیونیستی به شهرک کفرتبنیت در جنوب لبنان خبر دادند.

ادامه جنایات اشغالگران صهیونیست در تخریب منازل جنوب لبنان

ارتش رژیم اشغالگر قدس امروز نیز در ادامه جنایات ضد بشری تخریب عمدی منازل مردم جنوب لبنان، چندین منزل دیگر را در شهرک‌های طلوسه و بنی حیان منفجر و ویران کرد.