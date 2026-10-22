منابع آگاه در پاکستان مدعی شدند که قرار است یک سازوکار جدید دیپلماتیک با دیدار برنامه ریزی شده وزرای خارجه پاکستان، مصر، ترکیه و عربستان موسوم به گروه منطقه‌ای-۴ با مسوولان ۳ کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان در استانبول رقم بخورد.

جوان آنلاین: منابع آگاه در اسلام‌آباد گفتند که قرار است چهار قدرت منطقه‌ای تأثیرگذار در جهان اسلام و سه قدرت اروپایی در استانبول، در قالب یک سازوکار دیپلماتیک که برای نخستین بار شکل می‌گیرد، با یکدیگر دیدار کنند.

به گزارش ایرنا، به همین منظور سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان فردا جمعه به استانبول سفر می‌کند.

این منابع افزودند: وزرای امور خارجه گروه «۴ کشور منطقه‌ای مسلمان» — شامل پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر — قرار است با وزرای امور خارجه گروه «۳ کشور اروپایی» (E-۳) — متشکل از بریتانیا، فرانسه و آلمان — دیدار کنند. این رویداد، تحولی دیپلماتیک و بسیار حائز اهمیت میان دو ائتلاف منطقه‌ای به شمار می‌رود.

به گزارش ایرنا؛ در اواخر جنگ تجاوزکارانه آمریکایی-صهیونیستی چهار کشور عربستان سعودی، مصر، ترکیه و پاکستان در قالب ابتکاری موسوم به «گروه چهارگانه منطقه‌ای» (R۴) تلاش می‌کنند با تکیه بر همکاری‌های منطقه‌ای، چارچوبی تازه برای مدیریت بحران‌ها و کاهش وابستگی امنیتی به آمریکا در خاورمیانه ایجاد کنند.

آخرین جلسه مشترک این کشور‌ها شهریور امسال در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.