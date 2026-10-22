رقابت‌های پاراوزنه برداری بازی‌های پارااسیایی با کسب مدال طلا و نقره توسط احمد امین‌زاده و مهدی صیادی پیگیری شد.

جوان آنلاین: در جریان رقابت‌های پاراوزنه برداری بازی‌های پاراآسیایی، احمد امین زاده به مدال طلا دست یافت. این مدال با مهار وزنه ۲۶۰ کیلوگرمی به دست امد.

او در تلاش‌های اول و دوم موفق به مهار وزنه‌های ۲۵۰ و ۲۶۰ کیلوگرمی شد، اما در ادامه نتوانست وزنه ۲۷۰ کیلوگرمی را مهار کند و با همان رکورد ۲۶۰ کیلوگرم به مقام قهرمانی رسید.

همچنین مهدی صیادی امروز صاحب مدال نقره شد. او ابتدا وزنه‌های ۲۳۵ و ۲۴۰ کیلوگرمی را مهار کرد، اما تلاشش برای مهار وزنه ۲۴۵ کیلوگرمی در سومین حرکت به نتیجه نرسید و بدین ترتیب با رکورد ۲۴۰ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد.