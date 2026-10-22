هیلاری کلینتون: خانواده ترامپ فاسد و کلاهبردار هستند

جوان آنلاین: هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا در گفتگویی درباره دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا گفت: انتشار کامل پرونده اپستین پیامد‌های سنگینی برای ترامپ خواهد داشت و حتی حامیان او نیز از دانستن این واقعیت شگفت‌زده می‌شوند.

به گزارش تسنیم، وی افزود: خانواده ترامپ فاسد و کلاهبردار هستند. درآمد آنها از ریاست‌جمهوری می‌تواند هزینه یک سال غذای حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر یا ۳ ماه غذای بیش از ۵ میلیون نفر را تامین کند.

کلینتون ادامه داد: پوتین مدارکی مانند عکس و ویدئو علیه ترامپ در اختیار دارد و او را ابزار دست خود کرده است.

او خواستار استیضاح وزیر جنگ آمریکا هم شد.