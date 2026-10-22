وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان سفر ۲ روزه به خراسان شمالی روز پنجشنبه، پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد را با پنج سالن و ظرفیت ۵۰۰ صندلی افتتاح کرد.

جوان آنلاین: پردیس سینمایی مهر هماگ در ادامه اجرای طرح توسعه سینما‌های حوزه هنری با شعار «دوباره سینما» و با هدف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گسترش عدالت در دسترسی به امکانات سینمایی به بهره‌برداری رسید.

طراحی، ساخت و تجهیز این مجموعه از سال ۱۴۰۰ در خراسان شمالی آغاز شد و پردیس پس از طی مراحل کارشناسی و ارزیابی‌های فنی در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ تکمیل شد و پنج سالن سینمایی آن به تجهیزات مورد نیاز مجهز شدند.

پردیس سینمایی مهر هماگ با ظرفیت ۵۰۰ صندلی از مجموعه‌های مدرن سینمایی شمال شرق کشور به شمار می‌رود و با برخورداری از امکانات متنوع، زمینه ارائه خدمات سینمایی و فرهنگی به شهروندان بجنورد و دیگر مناطق استان را فراهم می‌کند.

این مجموعه دارای پنج سالن نمایش فیلم، سالن اختصاصی کودکان و سالن ویژه «وی‌آی‌پی» است و همچنین گالری مهر با فراهم کردن فضای نمایش آثار هنرمندان، ظرفیت تازه‌ای برای تقویت فعالیت‌های هنر‌های تجسمی در بجنورد ایجاد می‌کند.

وزیر فرهنگ پردیس سینمایی خراسان شمالی را افتتاح کرد

سالن اختصاصی کودکان با طراحی و تجهیزات متناسب، برای میزبانی از مخاطبان خردسال و خانواده‌ها در نظر گرفته شده و سالن ویژه نیز امکان تجربه متفاوتی از تماشای فیلم را فراهم می‌کند.

گالری مهر نیز با قابلیت میزبانی از نمایشگاه‌ها و آثار هنرمندان محلی، زمینه گسترش فعالیت این مجموعه در حوزه‌های دیگر فرهنگ و هنر را فراهم کرده است.

افتتاح این پردیس در راستای توسعه زیرساخت‌های سینمایی و افزایش دسترسی شهروندان به سالن‌های استاندارد نمایش فیلم انجام شده است؛ اقدامی که می‌تواند به تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هنری و افزایش ظرفیت میزبانی بجنورد از رویداد‌های سینمایی کمک کند.

خراسان شمالی از روز چهارشنبه میزبان سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات همراه است. این سفر ۲ روزه با هدف حضور در جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس «هزار و یک روایت» و بررسی ظرفیت‌ها و نیاز‌های فرهنگی و هنری استان انجام می‌شود.

دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر، شرکت در جلسه شورای فرهنگ عمومی، بازدید از روستای ارکان بجنورد و طرح‌های نیمه‌تمام فرهنگی، افتتاح پردیس سینمایی مهر هماگ و امضای تفاهم‌نامه احداث مجتمع فرهنگی بجنورد با استانداری خراسان شمالی، از جمله برنامه‌های این سفر است.