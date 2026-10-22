تراکتور در اندیشه عبور از نفت و آتش؛ پیروزی برای فراموشی حاشیه خبرساز

نخستین دیدار هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور تحت تاثیر لغو بازی جنجالی هفته گدشته تراکتور و ملوان بندرانزلی برگزار خواهد شد. با این حال تبریزی‌ها امیدوارند در این دیدار به برتری برسند.

جوان آنلاین: نخستین دیدار هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور از ساعت ۱۷ امروز پنجشنبه بین تیم‌های تراکتور تبریز و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه یادگار امام برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، دیداری که ناخواسته تحت تاثیر لغو بازی پیشین تراکتوری‌ها مقابل ملوان بندرانزلی به دلیل آنچه توهین از سوی تماشاگران بیان می‌شود قرار گرفته است تا نه تنها موارد فنی و تاکتیکی مورد توجه باشد بلکه محمدرضا زنوزی مالک تراکتور و روح اله محمدی مدیرعامل صنعت نفت آبادان نیز در خصوص حاشیه‌های احتمالی این دیدار مطرح شود.

تیم تبریزی با توجه به کیفیت بازیکنان و امتیاز میزبانی، در این مسابقه برای کسب سه امتیاز وارد زمین خواهد شد تا فاصله خود با صدر جدول را حفظ کند و در جمع مدعیان جام بماند.

در سوی دیگر صنعت نفت آبادان با شرایطی متفاوت نسبت به هفته‌های ابتدایی فصل به تبریز سفر می‌کند. این تیم در هفته نهم موفق شد آلومینیوم اراک را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد و نخستین پیروزی فصل خود را با بازگشت سیروس پورموسوی جشن بگیرد. این پیروزی برای تیمی که هفته‌ها در کسب سه امتیاز ناکام مانده بود، از نظر روحی اهمیت زیادی دارد برزیلی‌های فوتبال ایران حالا با اعتمادبه‌نفس بیشتری مقابل تراکتوری قرار می‌گیرد که با مصدومیت چند بازیکن کلیدی مثل مهدی ترابی، مهدی حسینی و محمد نادری دست و پنجه نرم می‌کند.