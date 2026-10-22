جمعه انتخابات اتحادیه جهانی کشتی/ رقابت علیرضا دبیر برای هیات رییسه

جوان آنلاین: انتخابات اتحادیه جهانی کشتی فردا جمعه در آستانه قزاقستان، محل برگزاری رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، در این انتخابات رقابت برای کسب ریاست میان نناد لالوویچ رییس فعلی اتحادیه جهانی کشتی و نامیگ علیف آذربایجانی که در حال حاضر عضو هیات رییسه اتحادیه جهانی کشتی است، خواهد بود.

لالوویچ صرب از سال ۲۰۱۳ ریاست اتحادیه جهانی کشتی را بر عهده دارد.

اما انتخابات اعضای هیات رییسه اتجادیه جهانی کشتی نیز در آستانه قزاقستان برگزار می‌شود و علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی ایران نیز بار دیگر کاندیدای حضور در هیات رییسه این اتحادیه شده است.

میخائیل مامیاشویلی (روسیه)، فواد مسکوت (مراکش)، آخرودژان روزیف (ازبکستان)، دان رایان (کانادا) و خانم یه ژانگ (چین)، ۵ عضو فعلی هیات ریییه اتحادیه جهانی کشتی هستند که این‌بار نیز در انتخابات هیات رییسه حاضر شده‌اند.

هم‌چنین ولادیمیر برگوویچ (کرواسی)، علیرضا دبیر (ایران)، تاخمینا خوجائوا (تاجیکستان)، فرانسیسکو لی لوپز (گواتمالا)، یرکین اوکاسوف (قزاقستان) و ژلکو ترایکوویچ (صربستان)، ۶ نامزد دیگرهیات رییسه اتحادیه جهانی کشتی هستند.

در صورتی که لالوویچ صرب بار دیگر ریاست این اتحادیه را بر عهده بگیرد، نامزدی ترایکوویچ صرب برای هیات رییسه منتفی خواهد شد.