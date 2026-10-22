جوان آنلاین: یحیی گل محمدی دوران کوتاهی در تیم دهوک داشت.

به گزارش ایسنا، این سرمربی ایرانی بعد از توافق با این باشگاه عراقی به صورت توافقی جدا شد تا هدایت تیم ملی امید ایران را برعهده بگیرد.

باشگاه دهوک با منتشر کردن پستی به خداحافظی یحیی گل محمدی واکنش نشان داد.

این باشگاه عراقی نوشت: با احترام و تقدیر فراوان از سرمربی محترم و ارزشمند یحیی گل محمدی که چهار ماه پیش دعوت ما را پذیرفت و سرمربی دهوک شد، اما تقدیر چنین رقم خورد که او برای هدایت تیم ملی امید فراخوانده شد. به تصمیم این مربی احترام گذاشتیم و مانعی در راه تحقق آرزوی او نشدیم. برای شما آرزوی موفقیت داریم کاپیتان یحیی.