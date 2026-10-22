در حملات هوایی و توپخانه‌ای عربستان به مناطق مختلف یمن، یک زن به شهادت رسید و دست‌کم هشت نفر زخمی شدند؛ نیرو‌های یمنی هم از ۶۲ حمله سعودی‌ها طی ۲۴ ساعت خبر دادند.

جوان آنلاین: در حمله هوایی عربستان به منزلی مسکونی در منطقه ساحلی ذوباب در تنگه باب المندب یک زن یمنی به شهادت رسید. همچنین در این حمله هشت تن زخمی شدند.

به گزارش ایسنا، یک منبع محلی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «سبأ» یمن اظهار کرد: جنگنده‌های دشمن منزل مسکونی را در منطقه العمری هدف قرار دادند که به شهادت یک زن و زخمی شدن هشت تن دیگر و تلف شدن تمامی دام‌های این خانواده منجر شد.

«انیس الاصبحی» سخنگوی وزارت بهداشت یمن نیز روز چهارشنبه از شهادت یک شهروند یمنی و زخمی شدن ۲ تن دیگر در استان‌های صعده و تعز خبر داده بود.

به گفته الاصبحی، در حمله توپخانه‌ای عربستان به منطقه الرعین یک یمنی به شهادت رسید. همچنین در حمله توپخانه‌ای دیگری به منطقه المذحله در شدا یک یمنی زخمی شد، در حمله هوایی عربستان به منطقه الضباب در تعز نیز یک تن دیگر زخمی شد.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن نیز شامگاه چهارشنبه در بیانیه‌ای از ۶۲ حمله هوایی عربستان به مناطق غیرنظامی یمن در صنعاء، مأرب، صعده، لحج و تعز طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت که در این حملات شماری از شهروندان به شهادت رسیده یا زخمی شده‌اند که زنان و کودکان نیز در میان آنان هستند.