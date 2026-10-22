کد خبر: 1386255
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تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۶
بين‌الملل » اخبار كلی

تهدید ایران برای نتانیاهو رأی نمی‌آورد؛ انتقاد لاپید از نمایش‌های انتخاباتی

3 یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، در واکنش به گزارش‌های مربوط به احتمال از سرگیری تجاوزات واشنگتن و تل آویو علیه ایران، آن را «اقدامات نمایشی» بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی توصیف و اعلام کرد که این کار به او در انتخابات کمکی نمی‌کند.

جوان آنلاین: لاپید روز پنجشنبه در گفت‌و‌گو با شبکه ۲ رژیم صهیونیستی در مورد گزارش‌های مربوط به احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران، گفت: بر اساس اطلاعاتی که من می‌دانم، هیچ دلیلی در جهان برای حمله به ایران یا هر جای دیگری قبل از انتخابات وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد: اینها تلاش‌هایی برای تشدید مصنوعی اوضاع است. این کار به او (نتانیاهو) در انتخابات هم کمکی نخواهد کرد، بنابراین نمی‌فهمم چرا این کار را می‌کند. هیچ فوریتی وجود ندارد که اقدامات نمایشی را قبل از آن توجیه کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی می‌خواهند با اظهارات خود ایران را تحریک کنند؟، پاسخ داد: از آنجایی که هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که اظهارات را توجیه کند، پس دلیل آن سیاسی است، مانند همه ویدیو‌های پایگاه‌های ارتش.

اشاره لاپید به ویدئو‌های تبلیغاتی نتانیاهو در پایگاه‌های ارتش رژیم صهیونیستی است که وی در کنار جنگنده‌های اسرائیلی به تجاوزات خود علیه ایران، لبنان، سوریه و غزه که منجر به از دست رفتن جان ده‌ها هزار نفر شده است، افتخار می‌کند.

انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی سه‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد و مخالفان نتانیاهو معتقد هستند که وی با از سرگیری درگیری در یکی از جبهه‌ها به دنبال تاثیرگذاری بر انتخابات است.

درحال حاضر بر اساس نظرسنجی‌ها بلوک نتانیاهو در انتخابات ۴۸ کرسی از ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل ائتلاف را به دست می‌آورد در حالیکه مخالفان وی با به دست آوردن ۵۴ کرسی وضعیت بهتری دارند، اما آنها نیز بدون کمک گرفتن از احزاب عربی قادر به تشکیل ائتلاف نخواهند بود.

نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی و سایر افراد آگاه مدعی شد که ارتش‌های آمریکا و اسرائیل برنامه‌های مشخصی را برای حملات جدید علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا آماده کرده‌اند.

در این گزارش آمده است: همزمان با پیشرفت برنامه‌ریزی برای یک عملیات کوتاه، اما فشرده، ارتش‌های آمریکا و اسرائیل رزمایش‌های خود را تشدید کرده و با پرواز جنگنده‌ها بر فراز عراق، مانور‌های تهاجمی را تمرین می‌کنند.

برچسب ها: یائیر لاپید ، نتانیاهو ، ایران
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