جوان آنلاین: تحرکات مخرب رژیم صهیونیستی در سوریه از زمان روی کار آمدن رژیم ابومحمد جولانی که عملاً جاده را برای ورود صهیونیست‌ها به سوریه و تجزیه این کشور هموار کرده، دیگر محدود به اشغال مناطق جدید در جنوب سوریه و تداوم تجاوزات نیست.

مقدمات ساخت پایگاه جاسوسی در سویداء

در این زمینه منابع سوری فاش کردند که نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی انتقال تجهیزات نظامی پیشرفته به قله جبل الدروز در سویداء، جنوب سوریه را آغاز کرده‌اند، که ظاهراً مقدمات ایجاد یک پایگاه نظامی جدید اسرائیل در این منطقه را فراهم می‌کند.

وب‌سایت خبری «سوریه ۳۶۰» به نقل از یک منبع گزارش داد که ده‌ها بالگرد نظامی اسرائیل مقادیر زیادی سلاح، تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته را به این منطقه منتقل کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، تخمین زده می‌شود که این پایگاه ممکن است برای اهداف اطلاعاتی، نظارتی و هشدار اولیه مورد استفاده قرار گیرد و سیستم‌های راداری نیز ممکن است در آنجا مستقر شوند.

منبع مذکور گزارش داد که این تجهیزات برای آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد پایگاه در نظر گرفته شده و نظامیان صهیونیست برای بازرسی و ارزیابی مناسب بودن آن برای ساخت این تأسیسات، به منطقه مورد نظر رسیده‌اند.

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این منبع تاکید کرد که اکثر نظامیان اسرائیلی که در این عملیات شرکت دارند، شهرک نشینانی با اصالت دروزی هستند.

وب سایت سوریه ۳۶۰ اعلام کرد که تجهیزات فنی منتقل شده توسط ارتش اسرائیل احتمالاً برای ساخت تأسیساتی مختص جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی و هشدار اولیه در نظر گرفته شده است.

جبل الدروز، که با نام جبل العرب نیز شناخته می‌شود، در استان سویدا، منطقه‌ای عمدتاً دروزی‌نشین، واقع شده است.

اسرائیل در پی تثبیت حضور نظامی در جنوب سوریه

از سوی دیگر، منابع محلی سوری گزارش دادند که اشغالگران اسرائیلی به دنبال تثبیت حضور نظامی خود در جنوب سوریه هستند و به شناسایی تپه‌هایی که در اوایل اکتبر در محدوده تهاجم آنها قرار گرفتند، از جمله برخی در حومه غربی دمشق، ادامه می‌دهند.

منابع محلی در جنوب سوریه به الاخبار گفتند که نیرو‌های سازمان ملل متحد (UNDOF) ساکنان را از قصد اشغالگران برای ایجاد یک پست دیده‌بانی و شناسایی در تل الحمریه در حومه شمالی قنیطره مطلع کردند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست در جریان حملات خود و تخریب تقریباً ۴ دونم از زمین‌ها، به ساکنان روستای طرنجه هشدار داده‌اند که در یک بازه زمانی مشخص آنجا را ترک کنند؛ با این ادعا که خانه‌های آنها نزدیک به موانع و تپه‌های خاکی است که اخیراً در جاده متصل کننده روستای حضر و طرنجه ایجاد شده‌اند.

منابع محلی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست بعداً به شکل موقت این موانع را برداشته و به تدریج حضور نظامی خود را در آنجا برقرار کردند و آخرین استقرار آنها شامل ورود چهار تانک به این منطقه بود.

گزارش‌های قبلی نشان می‌دهد که تلاش‌هایی برای تقویت و معرفی تجهیزات لجستیکی در تپه الحمریه در آوریل ۲۰۲۶ مشاهده شده است، که در آن زمان نشان می‌داد ممکن است به یک پست دیده‌بانی پیشرفته در اعماق خاک سوریه تبدیل شود.

به همین ترتیب تحرکات صهیونیست‌ها در جنوب سوریه ادامه دارد و به حومه غربی دمشق رسیده، جایی که پس از تحرکات قابل توجه و فشرده که با بمباران پادگان‌های نظامی متروکه در نزدیکی روستای بقعسم در دامنه کوه حرمون و همچنین پرواز طولانی مدت یک پهپاد شناسایی که به ۱۲ ساعت در دمشق و حومه آن رسید، به برج کشاورزی در حومه روستای دربال در حومه غربی دمشق نفوذ کرد.

این تجاوزات صهیونیست‌ها با ایجاد ایست‌های بازرسی نظامی موقت در طول حملات و بازرسی رهگذران و خانه‌های غیرنظامیان در روستا‌ها و شهر‌هایی که نیرو‌های اسرائیلی وارد آنها شده‌اند، همراه است و باعث نگرانی ساکنان محلی در مورد گسترش و فراوانی این عملیات‌ها شده است.

منابع محلی گزارش می‌دهند که تهاجمات نیرو‌های اسرائیلی به یک اتفاق روزمره تبدیل شده است که هر لحظه بدون هشدار رخ می‌دهد و با تیراندازی، یورش و بستن جاده‌های اصلی همراه است. ارتش اسرائیل در جاده‌ها، ایست‌بازرسی‌های متعددی ایجاد و از عبور شهروندان سوری جلوگیری می‌کند. ساکنان جنوب سوریه به‌ویژه قنیطره، گاهی اوقات به‌دلیل بسته شدن جاده‌ها ساعت‌ها سرگردان می‌شوند که زندگی آنها را مختل می‌کند و آنها را در حالت ترس مداوم قرار می‌دهد.