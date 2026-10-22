شاهد ارتقای چشمگیر توان آفندی و پدافندی خواهیم بود

مهرداد اخلاقی در دیدار با رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، با تأکید بر نقش ایمان مردم در قدرت دفاعی کشور، از برنامه‌ریزی برای ارتقای توان آفندی و پدافندی و تقویت ظرفیت‌های دفاعی خبر داد.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با مهرداد اخلاقی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش مهر، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در این دیدار ضمن تبریک کسب رای اعتماد بسیار بالای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و با اشاره به اهمیت نداشتن نفس این مسئولیت‌ها خاطرنشان کرد: آنچه جای تبریک دارد این است که جنابعالی این شایستگی را پیدا کردید تا در این برهه حساس، خدمتگزار ملت مبعوث شده ایران اسلامی باشید.

حجت‌الاسلام پورخاقان با اشاره به شناسایی توطئه‌های دشمن در جنگ اخیر افزود: موشک‌هایی که دشمنان این ملت در جنگ اخیر از رزمندگان ما در نیرو‌های مسلح دریافت کردند باعث شد تا بفهمند با چه کشور قدرتمندی و با چه اراده پولادینی از ایمان مردم روبه‌رو هستند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور با اشاره به نقاط قوت آفندی نیرو‌های مسلح در جنگ اخیر، بر رفع خلأ‌ها و تقویت توانمندی‌های پدافندی و تکیه بر فناوری‌های نوین جهت ارتقای آمادگی‌ها تأکید کرد.

حجت‌الاسلام پورخاقان همچنین وزارت دفاع را عامل تولید قدرت برای نیرو‌های مسلح دانست و بر اهمیت ارتقای وضعیت معیشت و حقوق نیرو‌های مسلح و توزیع عادلانه پرداختی‌ها تأکید کرد.

وی همچنین بر رعایت قوانین و تقویت نظارت‌ها بر صنایع وابسته و شرکت‌های دانش بنیان، تحکیم انضباط و صیانت از سلامت سازمانی در وزارت دفاع تأکید کرد.

مهرداد اخلاقی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در این دیدار از حضور

حجت‌الاسلام پورخاقان و حمایت‌ها و همراهی‌های مجموعه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تشکر و قدردانی کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح همچنین در این دیدار گزارشی از نقش‌آفرینی‌های این وزارت در جنگ اخیر و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته آتی به حجت‌الاسلام پورخاقان ارائه کرد و افزود: آنچه بر تسلیحات ما روح می‌بخشد، ایمان مردم است و وزارت دفاع با روحیه جهادی در خدمت مردم و نیرو‌های مسلح خواهد بود. ان شاالله با ابتکاراتی که انجام شده و می‌شود، شاهد ارتقای چشمگیر در زمینه‌های آفندی و پدافندی خواهیم بود. همچنین در خصوص ارتقای وضعیت معیشتی نیرو‌های مسلح اقدامات بسیار خوبی چه در زمینه تأمین مسکن و چه سایر تسهیلات انجام شده و در حال انجام است که امیدواریم آنها به‌زودی طعم شیرین این اقدامات را بیش از پیش بچشند.