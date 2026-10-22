جوان آنلاین: از مجموعه تئاتر لبخند متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

به گزارش ایرنا، «به اطلاع مخاطبان گرامی و گروه‌های اجرایی می‌رساند اجرای نمایش‌های «منو یادت میاد»، «تن منهای من»، «منظومه پیامبر بدی‌ها»، «هیج»، «پیانیست»، «پر از رنج و شگفتی»، «بازی با» و «چهره مرد هنرمند در جوانی» تا اطلاع ثانوی امکان برگزاری نخواهند داشت.

این مجموعه ضمن ابراز تأسف از شرایط پیش آمده از مخاطبانی که با برنامه‌ریزی برای تماشای این اجرا‌ها بلیت تهیه کرده‌اند و همچنین از گروه‌های نمایشی که در این شرایط امکان ادامه اجرا‌های خود را ندارند، صمیمانه عذرخواهی می‌کند.

بدیهی است به محض فراهم شدن امکان از سرگیری فعالیت‌ها، اطلاعات مربوط به آغاز مجدد اجرا‌ها و فروش بلیت آثار از طریق صفحه رسمی مجموعه تئاتر لبخند به آگاهی مخاطبان و هنرمندان خواهد رسید.»

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار، تلاش‌ها برای از سرگیری فعالیت تماشاخانه لبخند در دست انجام است.