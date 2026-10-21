کد خبر: 1386239
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۰
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار شدیداللحن نیرو‌های مسلح یمن به ریاض

3 سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن با اشاره به اینکه دشمن سعودی از فرودگاه الریان در جنوب شرق یمن برای انتقال سلاح استفاده می‌کند، از هدف قرار دادن تجهیزات نظامی آنها خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: دشمن جنایتکار سعودی از فرودگاه الریان برای انتقال سلاح و تجهیزات نظامی برای کشتن ملت یمن استفاده می‌کند.

به گزارش مهر، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که نیرو‌های مسلح یمن توانستند یک عملیات علیه تجهیزات نظامی‌ای که عربستان از طریق هواپیما‌های ترابری نظامی به فرودگاه الریان منتقل کرده است، انجام دهند.

وی افزود: به فضل خدا، نیرو‌های مسلح یمن عملیاتی را برای هدف قرار دادن تجهیزات نظامی که توسط دشمن سعودی از طریق هواپیما‌های باری نظامی به فرودگاه الریان منتقل شده بود، انجام دادند.

یحیی سریع تاکید کرد: نیرو‌های مسلح یمن به دشمن سعودی درباره استفاده از تاسیسات غیرنظامی برای اهداف نظامی هشدار می‌دهند. این اقدام، با بی‌توجهی به پیامد‌های جنایتکارانهٔ آن برای مردم یمن، عواقب وخیمی را برای آنها به‌همراه خواهد داشت.

وی اعلام کرد که بی‌توجهی به پیامد‌های چنین اقداماتی، عواقب سنگینی به دنبال خواهد داشت.

این در حالی است که دقایقی قبل منابع خبری اعلام کردند که فرودگاه الریان در المکلا در استان حضرموت در جنوب شرق یمن هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است.

برخی منابع خبری اعلام کردند که نیرو‌های مسلح یمن مرکز تجمع فرماندهان ارتش سعودی را در فرودگاه الریان هدف قرار داده‌اند.

این منابع بیان کردند که این حمله با موشک‌های بالستیک و پهپاد انجام شده است و اصابت دقیق بوده و اخبار واصله از کشته و زخمی شدن شماری بر اثر این حمله حکایت دارد.

برچسب ها: یحیی سریع ، عربستان سعودی ، یمن
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