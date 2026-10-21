کد خبر: 1386236
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۲
سیاست » اخبار کلی
عارف:

منابع حاصل از اصلاحات اقتصادی صرف معیشت مردم می‌شود

3 معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر راهبرد دولت برای اصلاح گام‌به‌گام ساختار اقتصادی گفت: منابع حاصل از این اصلاحات مستقیماً صرف معیشت مردم خواهد شد.

جوان آنلاین: محمد رضا عارف در نشست ستاد تنظیم بازار با تبریک روز صادرات به فعالان این حوزه، به ارزیابی مسیر رشد صادرات کشور پرداخت و اظهار کرد: در گذشته با چالش‌هایی در زمینه عدم استاندارد بودن بسته‌بندی یا تفاوت کیفیت محصولات (به‌ویژه میوه‌ها) در بخش‌های بالایی و پایینی جعبه‌ها مواجه بودیم که خریداران خارجی نیز به آن اشاره می‌کردند؛ اما خوشبختانه با اقدامات مثبت سال‌های اخیر، کیفیت و بسته‌بندی محصولات صادراتی به سطح استاندارد و رقابتی رسیده است، اگرچه در برخی موارد شاهد زیاده‌روی در بسته‌بندی هستیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برخی برخورد‌های سیاسی با صادرات ایران به بهانه‌های مختلف تصریح کرد: با حمایت‌های صورت‌گرفته، کیفیت محصولات و خدمات فنی و مهندسی ایران کاملاً قابل رقابت با سایر کشورهاست و همین کیفیت بالا موجب ماندگاری شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های برون‌مرزی شده است.

وی با یادآوری پیشرفت‌های بومی کشور در حوزه فناوری‌های پیشرفته، سدسازی، پل‌سازی و احداث آزادراه‌ها گفت: سال‌ها قبل حتی برای آسفالت کردن پل کریم‌خان تهران دچار مشکل بودیم، اما امروز دستاورد‌های بومی و قابل مقایسه‌ای در مقیاس جهانی داریم.

روابط تجاری رو به رشد و برنامه‌ریزی برای اجلاس سران اکو در تهران

عارف با تبیین شیطنت‌ها و کارشکنی‌های دشمنان برای قطع روابط تجاری و افزایش هزینه تجارت ایران تاکید کرد: با وجود همه موانع، تعاملات تجاری ایران روندی رو به رشد دارد. سازمان‌های منطقه‌ای نظیر شانگهای و اوراسیا ظرفیت فوق‌العاده‌ای هستند؛ به‌طوری‌که در اجلاس اخیر شانگهای، نخست‌وزیران کشور‌های عضو در دیدار‌های دوجانبه نگاهی کاملاً مثبت و عملیاتی برای همکاری با ایران داشتند.

وی با ابراز تأسف از عدم استفاده کامل از ظرفیت سازمان همکاری اقتصادی (اکو) افزود: اجلاس سران اکو به زودی در تهران برگزار می‌شود و همه دستگاه‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه نقش‌آفرینی جدی کشور را فراهم کنند. هدف ما مثبت کردن تراز تجاری کشور منهای نفت است و این سازمان‌ها فرصت مناسبی برای جهش صادراتی محسوب می‌شوند.

دستور ویژه برای کنترل بازار و تشکیل فوری کارگروه ارز

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر قیمت‌ها گفت: هیچ دلیلی ندارد قیمت یک کالا طی چند روز ۳۰ درصد افزایش یابد. وزیر دادگستری باید نظارت جدی‌تر بر بازار را دنبال کند تا مردم احساس کنند دولت برای کنترل قیمت‌ها عزم جدی دارد.

در ادامه جلسه و پس از ارائه گزارش قیمت کالا‌های اساسی و تحلیل بازار نرخ ارز، دکتر عارف واکنش نشان داد: همواره درباره نرخ آزاد ارز نگاه‌های سیاسی وجود داشته و هرگاه دولت دخالت کرده، موفقیتی به دست نیاورده و ارز آزاد مسیر خود را طی کرده است. بنابراین، کارگروه ارز باید به سرعت تشکیل شود تا مشخص گردد آیا تغییر قیمت ارز ناشی از دخالت خارجی، رفتار افراد خاص یا حاصل تصمیمات اقتصادی کشور است؛ چراکه راه حل هر یک از این عوامل متفاوت است؛ بنابراین باید بررسی جامع، علمی و دقیق داشته باشیم.

وی افزود: این کارگروه باید برای نمونه به‌طور جامع موفقیت دولت در سال‌های ۸۲ تا ۸۸ رو بررسی کند و ببیند چه عواملی موجب شد نرخ ارز آزاد در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ کمتر از نرخ رسمی باشد تا در نهایت به تصمیم مشخص ودقیق کارشناسی درباره قیمت ارز برسیم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به راهبرد اصلاح گام‌به‌گام ساختار اقتصادی تأکید کرد: نظر رئیس‌جمهور این است که تمامی منابع حاصل از اصلاحات ساختاری، مستقیماً صرف معیشت مردم شود.

مصوبات ستاد تنظیم بازار در حوزه ارز، گمرک و کالا‌های اساسی

در بخش پایانی این نشست، تصمیمات کلیدی ستاد تنظیم بازار به تصویب رسید. بر اساس تصمیم اعضا، مبنای تعیین نرخ پایه فرآورده‌های لوبکات تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۶ طبق فرمول مصوب تیرماه تعیین شد و صادرات این فرآورده‌ها صرفاً پس از تأمین کامل نیاز بازار داخلی مجاز خواهد بود.

همچنین با هدف تسریع در تأمین مایحتاج عمومی، تعلیق تقدم تاریخ ثبت سفارش بر قبض انبار برای کالا‌های اساسی شامل نهاده‌های دامی (ذرت، جو و کنجاله)، شکر خام، دانه‌های روغنی، روغن خام، برنج، چای، حبوبات و سموم کشاورزی تا پایان شرایط ناشی از جنگ تمدید شد.

در همین راستا، مجوز ترخیص ۱۰۰ درصدی کلیه کالا‌های کشاورزی بدون نیاز به کد ساتا و پذیرش اسناد گواهی قرنطینه نباتی از کشور ثالث تا پایان شرایط جنگی تمدید گردید. ستاد تنظیم بازار علاوه بر تمدید مصوبه شورای خرید برای شرکت‌های مباشر دولتی تا پایان سال، مهلت ارائه اسناد حمل اقلام دارویی دامپزشکی را نیز از ۸ ماه به ۱۲ ماه افزایش داد.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، اصلاحات اقتصادی ، معیشت مردم
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