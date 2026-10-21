جوان آنلاین: سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه یک‌بار دیگر در ادامه مسئولان نظامی و سیاسی کشور هشدار داد «اگر زیرساخت‌های ما هدف قرار بگیرد، کابل‌های اینترنت در تنگه‌هرمز هدف حمله خواهند بود». سطح هشدار‌ها به جنگ احتمالی آینده بالا رفته است. سردار حسین محبی سخنگوی سپاه نیز گفت: «جنگ منطقه‌ای از نظر جغرافیایی وسیع‌تر خواهد شد و ما گلوی امریکا و متحدانش را با اتفاقات دیگر خواهیم گرفت؛ خواهند دید چه خواهد شد». شاید این «چه خواهد شدها» چیزی فراتر از قطع کابل‌ها هم باشد، ولی همان نیز برای امریکا و جهان هولناک است. حتی می‌توان حدس زد در دیدار ویتکاف با پوتین یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده همین کابل‌ها باشد، وقتی پوتین گفت که «مایل است از ارزیابی‌های طرف امریکایی درباره بحران ایران مطلع شود». سردار محبی بر همین اساس دکترین جدید دفاعی ایران را ترسیم کرد: «دکترین دفاع ایران به سمتی خواهد رفت که بازدارندگی دائم و مطلق ایجاد کنیم. این دکترین قبلاً دفاعی بود و می‌گفتیم اگر کشوری به ما تهاجم کرد جوابش را می‌دهیم. الان می‌گوییم اگر کشوری به ما حمله کرد هم جوابش را می‌دهیم و هم تهاجم می‌کنیم. اگر کسی به ما تعدی کند مثل خودش به او حمله خواهیم کرد. حتی دکترین ما دیگر تهاجمی هم نخواهد بود و نامتقارن خواهد شد؛ جوری به دشمن تهاجم می‌کنیم که شدت عمل ما را متوجه شود»!

این سخنان را تحلیلگران نظامی جهان بهتر می‌فهمند وقتی مت برکن، افسر پیشین نیروی دریایی امریکا و عضو سابق یگان ویژه نیروی دریایی گفت: «اصابت یک موشک ایرانی به یک ناو جنگی امریکا، پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، می‌تواند به صد‌ها کشته و مجروح منجر شود. حتی لازم نیست حمله به غرق شدن ناو منجر شود؛ آیا کسی در واشینگتن مایل است با این تاس‌ها قمار کند؟!»

سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفت‌وگویی تفصیلی با شبکه تلویزیونی العالم، در تحلیل شکست اشغالگران صهیونیست و امریکا در جنگ علیه ایران، با اشاره به مهم‌ترین اشتباه محاسباتی امریکایی‌ها در برآورد رفتار مردم ایران گفت: «شاید مهم‌ترین اشتباه آنها در برآورد محاسباتی رفتار مردم ایران بود که تصور می‌کردند با توجه به تصویرسازی‌های نادرست از ملت ما، وقتی جنگ را علیه ملت ما آغاز می‌کنند، مردم ما در کنار متجاوز قرار می‌گیرند، در حالی که در جنگ، ملت ما متحد و منسجم و یکپارچه در کنار ساختار‌ها و نهاد‌ها و نظام سیاسی قرار گرفت و در مقابل دشمن ایستاد.»

معاون سیاسی سپاه درباره احتمال ماجراجویی و تکرار خطا‌های دشمن گفت: «ما به هر حال احتمال اینکه آنها مجدداً دچار خطای محاسباتی شوند را می‌دهیم؛ بر همین اساس هم نیرو‌های مسلح ما در آمادگی کامل هستند که دشمن اگر خطایی را مرتکب شد، پاسخ‌های کوبنده و پشیمان‌کننده به متجاوزان بدهند. این تجربه ما طی چند دوره نبرد هم نشان می‌دهد که ایران در هر مرحله‌ای نسبت به قبل پاسخ‌هایش کوبنده‌تر و شدیدتر خواهد بود.»

جوانی به این نکته هم اشاره کرد که «امروز امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به شدت در تردید به سر می‌برند، چون اطمینان ندارند از اینکه اقدام نظامی آنها بتواند شرایط را به نفع آنها تغییر بدهد. دنیا دارد قضاوت می‌کند که امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها شکست خوردند. امروز این شرایطی که در امریکا و در اروپا به وجود آمده بیانگر ناکامی آنها در جنگ است و لذا در یک محیط عدم اطمینان قرار دارند برای اینکه آیا جنگی را مجدداً به راه بیندازند یا نه، چون اطمینان نسبت به نتیجه این جنگ اساساً ندارند».

معاون سیاسی سپاه با تأکید بر تناسب پاسخ ایران با اقدام دشمن خاطرنشان کرد: «ما پاسخ به تهدیدات دشمن و اقدامات نظامی دشمن را متناسب با آن کاری که آنها انجام می‌دهند، یعنی در هر سطحی و هر نوع اقدامی را انجام بدهند، نیرو‌های مسلح ما با قدرت بیشتر از قبل، به دلیل توانمندی‌هایی که به دست آمده، تجاربی که ما داریم و دستیابی به سلاح‌های پیشرفته‌تر، پاسخ خواهند داد. اساساً ما در جنگ ۴۰ روزه هم از همه دارایی‌هایمان استفاده نکردیم؛ ما برخی از سلاح‌هایمان را به اقتضای شرایط استفاده می‌کنیم و جمهوری اسلامی در زرادخانه خودش، در انبار‌های موشکی و تجهیزاتی که در اختیار دارد، چه در هوافضای سپاه و چه در نیروی دریایی، به گونه‌ای است که خود دشمنان ما هم می‌دانند. امروزه در خود امریکا برخی از کارشناسان معتقد هستند که جمهوری اسلامی برگه‌هایی را دارد که هنوز رو نکرده است، در حالی که امریکایی‌ها و ترامپ تمام برگه‌های خود را رو کردند.»

معاون سیاسی سپاه اضافه کرد: توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی برای اقدامات تهاجمی علیه امریکا، اروپایی‌ها، صهیونیست‌ها و کشور‌های حامی امریکا کاملاً آشکار شده است. پایگاه‌های امریکا در منطقه نابود شده است و این پایگاه‌ها در دور دست‌ها هم می‌توانند نابود شوند. جوانی در مورد امکان هدف قرار گرفتن کابل‌های اینترنت در تنگه هرمز گفت: امریکایی‌ها و متحدان آنها سرمایه‌های زیادی دارند و اگر آنها بخواهند به زیرساخت‌های ما آسیب بزنند، طبیعی است که جمهوری اسلامی از تمام توان خود استفاده خواهد کرد و سرمایه‌ها و دارایی‌های آنها از جمله کابل‌های اینترنتی ـ هفت کابل مهم را که از زیر آب‌های تنگه هرمز رد می‌شود ـ به راحتی از بین خواهد برد و قطعاً می‌تواند آسیب‌های جدی به امریکا و متحدان منطقه‌ای آن وارد کند.

تنگه هرمز همچنان بسته می‌ماند

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در گفت‌و‌گو با شبکه خبر دانشجو، با تأکید بر اینکه تنگه هرمز صد در صد بسته است و اجازه نمی‌دهیم هیچ شناور جنگی و هیچ شناور امریکایی و صهیونیستی وارد تنگه شود، تصریح کرد: هیچ شناوری بدون اجازه وارد نمی‌شود. ناو و ناوچه‌های امریکایی را می‌شود زد؛ ما توانایی آن را داریم و این کار را تست کرده‌ایم و همه سلاح‌های ناشناخته آن سلاحی نیست که شلیک شده است و نشان دادیم برد سلاح ما تا ناو‌های دشمن می‌رود و توانایی اصابت و قدرت تخریب دارد.

سردار حسین محبی با بیان اینکه ما ثابت کردیم که امریکا با بزرگ‌ترین نیروی دریایی خیلی کوچک‌تر از این است که بتواند آبراه تنگه هرمز را برای چند ساعت باز کند، افزود: تنگه هرمز ممکن است به لحاظ ترافیک به قبل از جنگ بازگردد، اما از نظر آزادی قطعاً به پیش از ۹ اسفند باز نخواهد گشت و ما به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی که در این تنگه داریم و به برکت خون شهدا و ایستادگی مردم ایران قدرتی کسب کردیم که از قدرت ژئوپلیتیک خود استفاده کنیم.

سخنگوی سپاه در ادامه افزود: «کیفیت موشک‌ها فوق‌العاده پیشرفت کرده است؛ برد موشک‌ها و توان تخریبی و دقت موشک‌های ما بیشتر شده است و ضریب هوشمندی موشک‌ها بالاتر رفته است. مادر بمب‌ها را قبلاً هم امریکا استفاده کرده است و ما الان درصدد هستیم "پدر بمب‌ها" را رونمایی کنیم که برای دشمن تازگی دارد. دشمن نمی‌تواند بزند و برود؛ ما یقه او را گرفتیم و ول نمی‌کنیم. نشانه‌گیری موشک‌ها را در جنگ ۱۲ و ۴۰ و ۱۷ روزه مقایسه کنیم متوجه می‌شویم اتفاقات مثبتی افتاده است. همه سلاح‌ها مخصوصاً سلاح‌های خاص را در وضع عادی مصرف نمی‌کنیم. سلاح‌هایی خواهیم داشت که بتوانیم در مقابل سلاح‌های دشمن از خودمان دفاع کنیم. ما هم در اوج آسمان فناوری امریکا را پایین کشیدیم و هم در عمق دریا آن را بالا کشیدیم.»

محبی تأکید کرد: «دکترین دفاعی ایران قبلاً دفاعی بود و می‌گفتیم اگر کشوری به ما تهاجم کرد جوابش را می‌دهیم. الآن می‌گوییم اگر کشوری به ما حمله کرد هم جوابش را می‌دهیم و هم تهاجم می‌کنیم. اگر کسی به ما تعدی کرد مثل خودش به او حمله خواهیم کرد. دکترین ما دیگر تهاجمی هم نخواهد بود و نامتقارن خواهد شد؛ جوری به دشمن تهاجم می‌کنیم که شدت عمل ما را متوجه شود. ما آن‌قدر قوی هستیم که نگذاریم موجودیت‌مان به خطر بیفتد.»

بر اساس آنچه گفته شد، شواهد نشان می‌دهد به رغم رفت و آمد‌های دیپلماتیک و آمد و شد میانجی‌ها، جمهوری اسلامی ایران بنا به تجربه و شواهد آشکار از بدعهدی طرف امریکایی، به درستی دریافته است که راه هرگونه نرمش و مذاکره با امریکایی‌ها مسدود است و آنها تا به تعهدات و شروط هفتگانه ایران عملاً تن ندهند، هیچ گشایشی در مذاکرات و تنگه هرمز ایجاد نخواهد شد.

لفاظی نمی‌کنیم از تهدیدآمادگی می‌سازیم

این مهم را می‌توان در گفت‌وگوی یک مقام ارشد امنیتی با پرس‌تی‌وی به روشنی درک کرد: «ایران تصمیم قطعی گرفته است که در واکنش به هرگونه تعرض دشمن و قتل و ترور، بدون هیچ محدودیت و خویشتن‌داری پاسخ بدهد و منافع و اهداف در دسترس متجاوزان و حامیان آنها در منطقه را با شدت تمام در هم بکوبد.» در کنار این هشدار امنیتی، نخستین پیام مهرداد اخلاقی در مقام وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح معنادار بود. مهندس اخلاقی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: «اولین ساعت کاری‌ام را به تأمین خواسته‌های نیروی هوافضای سپاه و پدافند ارتش اختصاص دادم. برای ما پاسخ به تهدید‌های مکرر، مسابقه لفاظی نیست؛ تبدیل تهدید‌ها به آمادگی بیشتر و قدرت دفاعی مؤثرتر است. ما روی اهداف‌مان با فناوری‌های جدید متمرکز هستیم. خاک می‌خوریم، اما خاک نمی‌دهیم.»

پاسخ سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح به رئیس‌جمهور تروریست امریکا و نخست‌وزیر رژیم جعلی صهیونی هم قابل تأمل بود؛ سردار شکارچی خطاب به این دو تروریست نوشت: «به دوقلو‌های کودک‌خوار و کودک‌کش، ترامپ و نتانیاهو اعلام می‌کنیم که شما در سراشیبی سقوط قرار دارید و با رجزخوانی و تهدید نخواهید توانست از باتلاق مرگ که در آن گرفتار شده‌اید نجات پیدا کنید.»