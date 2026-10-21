پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور، دکتر مسعود پزشکیان، امریکا را با «نقض برجام» و نقض امضای توافقنامه اسلام‌آباد می‌شناسد. تشخیصی درست است. او می‌گوید: «امریکا هنوز حتی یک ماه نیز نگذشته بود که دوباره گفت امضای خود را قبول ندارم؛ مانند همان برجام که پیش‌تر امضا کرده بودیم». سپس شاید به کنایه از یک «اخلاق انسانی» یاد می‌کند که نشان دهد سران امریکا انسان نیستند: «انسان نباید پیمان ببندد، اما اگر پیمان بست، باید تا پایان بر پیمان خود پایبند باشد، حتی اگر به ضرر او باشد ولی اینها پیمان می‌بندند و سپس زیر آن می‌زنند».

پزشکیان جواب کسانی را هم که هنوز گمان می‌کنند امریکا دنبال توافق است و اگر ما بخواهیم توافق می‌شود داد: «دکتر لاریجانی به دنبال حل همه قضایا بود؛ رهبری هم دستور داده بود و داشتیم حل می‌کردیم؛ امریکایی‌ها نخواستند».

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت پایبندی به عهد و پیمان تصریح کرد طرف مقابل با وجود امضای تفاهم‌نامه با ایران بار دیگر تعهدات خود را نقض کرده است؛ رفتاری که پیش‌تر در موضوع برجام نیز تکرار شده بود.

وی با اشاره به تلاش امریکا برای اعمال فشار، تحریم و محدود کردن روابط تجاری ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست، اما زیر بار زور و قلدری نمی‌رود و برای احقاق حقوق ملت ایران بر منطق و پایبندی به تعهدات تأکید دارد.

دکتر مسعود پزشکیان روز گذشته همزمان با روز ملی صادرات در آیین گرامیداشت این روز و معرفی برترین صادرکنندگان کشور، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب، از تلاش صادرکنندگان برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی کشور قدردانی کرد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه امریکا تصور نمی‌کرد ایران در برابر حملات و تحریم‌ها ایستادگی کند گفت: «ایستادیم و همچنان نیز ایستادگی خواهیم کرد.»

وی تأکید کرد ایران هیچ‌گاه به دنبال جنگ نبوده، اما به هیچ‌وجه زیر بار زور و قلدری نخواهد رفت؛ رویکردی که ریشه در باور‌ها و اعتقادات ملت ایران دارد. پزشکیان با اشاره به اینکه دشمنان با هدف ساقط کردن کشور، رهبر انقلاب، فرماندهان، دو تن از وزیران دولت، دانشمندان و دانش‌آموزان را هدف قرار دادند اظهار کرد ملت ایران با کنار گذاشتن گلایه‌ها و مشکلات در کنار یکدیگر ایستادند و اجازه ندادند اهداف دشمن محقق شود.

محدودیت‌های صادراتی را با مسیر‌های جایگزین جبران می‌کنیم

رئیس‌جمهور با اشاره به دیدار‌های خود با رهبر شهید انقلاب درباره نحوه مواجهه با امریکا گفت که سیاست ایشان خروج از وضعیت «نه جنگ و نه صلح» بود.

وی افزود: پس از تشریح روند امور و درخواست راهنمایی، رهبر شهید انقلاب دستور دادند برای حل مسئله اقدام شود و در آخرین پیام خود درباره این گفت‌و‌گو‌ها نیز بر حل کامل مسئله تأکید کردند. پزشکیان با اشاره به تلاش‌های مسئولان برای پیشبرد این روند گفت دشمنان با وجود این اقدامات مسیر دیگری را در پیش گرفتند و با هدف قرار دادن رهبر و فرماندهان کشور در پی ساقط کردن ایران بودند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات دولت برای واگذاری اختیارات به مدیران منطقه‌ای و حذف مقررات دست‌وپاگیر گفت دولت تلاش کرده است موانع فعالیت صادرکنندگان را کاهش دهد. وی افزود در دوران جنگ نیز اختیارات خود را به استانداران و وزیران واگذار کرده تا مشکلات فعالان اقتصادی سریع‌تر برطرف شود. وی همچنین با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در مسیر‌های تجاری گفت دولت در تلاش است با گشودن مسیر‌های جایگزین فعالیت‌های صادراتی را ادامه دهد.

داشتیم حل می‌کردیم، دشمنان نخواستند

رئیس‌جمهور در ادامه این پرسش را مطرح کرد که «در این دنیای وحشی، ما چه باید بکنیم» و گفت: دکتر لاریجانی نیز به دنبال حل و فصل تمام این مسائل بود، چراکه رهبری دستور داده بودند و ما نیز در حال پیشبرد امور بودیم، اما دشمنان نخواستند؛ تصور می‌کردند اگر بیایند و رهبر عزیز ما را به شهادت برسانند یا فرماندهان ما را هدف قرار دهند می‌توانند کشور ما را ساقط کنند، اما ملت عزیز ایران با عزت و قدرت ایستادند.

پزشکیان تصریح کرد ملت ایران ایستادند، چون قلبشان برای این آب‌وخاک می‌تپد و تمام تلاش خود را برای این سرزمین به کار می‌گیرند؛ ملت ایران تمام گلایه‌ها، دل‌نگرانی‌ها و مشکلات خود را کنار گذاشتند و دست به دست هم دادند و ما نیز در کنار آنها قرار گرفتیم و عزت آفریدیم؛ ملت ایران عزت‌آفرین هستند.

امریکایی‌ها زیر تفاهم زدند، مانند برجام

پزشکیان در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده میان ایران و امریکا آن را توافقی با دستاورد‌های فراوان برای کشور توصیف کرد و گفت این تفاهم‌نامه با حمایت گسترده مسئولان و نهاد‌های کشور همراه بوده است. وی با بیان اینکه شرایط کنونی برای هیچ‌یک از طرفین مطلوب نیست تأکید کرد امریکا باید حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسد و از زورگویی و تجاوز دست بردارد تا امکان گفت‌و‌گو فراهم شود. پزشکیان با تأکید بر ضرورت پایبندی به عهد و پیمان افزود: معتقدم انسان نباید پیمانی ببندد، اما اگر پیمانی بست باید تا پایان به آن پایبند بماند، حتی اگر این پایبندی به زیان او باشد. با این حال، طرف مقابل پیمان می‌بندد و سپس آن را نقض می‌کند. هنوز حتی یک ماه هم نگذشته است که دوباره می‌گوید امضای خود را قبول ندارم؛ همان‌طور که پیش‌تر در موضوع برجام نیز توافقی را امضا کرده بودیم.

پزشکیان به خیال خام دشمن برای تجزیه ایران پس از به شهادت رساندن قائد عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز نیز ترامپ نیت‌های خود را رسماً و بدون ترس بیان می‌کند و می‌گوید نفت و گاز ایران را می‌خواهد، می‌گوید ایران اجازه این کار را نمی‌دهد و می‌خواهند بیایند و منابع ایران را بگیرند، همان‌طور که منابع ونزوئلا را گرفته‌اند.

با هم آینده‌ای روشن خواهیم ساخت

رئیس‌جمهور تأکید کرد: با کمک مردم عزیزمان، هدایت رهبری و استقامت نیرو‌های نظامی و امنیتی و فرماندهان کشورمان تلاش خواهیم کرد تا با سربلندی از این وضعیت خارج شویم. به حول و قوه الهی، شب خواهد گذشت و صبح روشن طلوع خواهد کرد و آینده بهتری خواهیم ساخت.

پزشکیان لازمه موفقیت را حفظ انسجام ملی در تمام سطوح و نقش‌آفرینی همگان دانست و تصریح کرد: اگر دست به دست هم دهیم می‌توانیم کشورمان را از این وضعیت خارج کنیم؛ هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که به‌تنهایی قادر است مشکلات را حل کند، ما نیز به کمک مردم نیاز داریم و باید کاری کنیم که روند توسعه کشور با قدرت پیش رود. اگر همه ما در صحنه باشیم این هدف امکان‌پذیر خواهد بود.

وی با اشاره به هدف قرار گرفتن نیروگاه‌ها و تأسیسات گازی توسط دشمن متخاصم گفت: ما در دولت تلاش می‌کنیم به‌هیچ‌وجه اجازه ندهیم گاز و برق مورد نیاز صنعت و تولید قطع شود. بخش‌هایی که نیاز به اصلاح دارند اصلاح می‌کنیم و در بخش‌هایی که لازم باشد نیز محدودیت‌هایی اعمال خواهیم کرد؛ اما صنعت و چرخه تولید باید به فعالیت خود ادامه دهد و ما تلاش می‌کنیم این روند متوقف نشود.